Jérémy, Vesper — t.02 : “L Archimériste”

De l’heroïc-fantasy de haute volée

À moi­tié humaine, à moi­tié chi­mère, Ves­per est une hybride capable de magie. Elle rêvait, avec le prince Crim­son Nyx, de bâtir un royaume où toutes les races vivraient en har­mo­nie. Ce pro­jet a échoué. Cap­tu­rée par l’Ekklésia, elle est condam­née à avoir la langue tran­chée.

Elle ne peut, alors, s’exprimer que par l’intermédiaire de Zarak, un espiègle fami­lier avec qui elle est liée par la pen­sée. Le petit ani­mal est capable de se trans­for­mer en armes blanche de toutes natures.

Le second tome com­mence quand Ves­per se remé­more les cir­cons­tances de sa pre­mière ren­contre avec Crim­son en 1152 et l’offre qu’il lui fait. Mais, en 1159, ils ont été sépa­rés, elle a été sup­pli­ciée et elle décide de le retrou­ver. Pour cela, elle se met en quête des Che­va­liers du Nyx. Là, elle apprend qu’ils savent où il est détenu, qu’il a été tor­turé, mais ils ne veulent plus ris­quer leur vie. Alors qu’elle part, Lars, un des che­va­liers, décide de la suivre dans sa quête.

Dans cité de Vales­tiel, elle trouve vite que le prince, son amant, est entre les mains du car­di­nal Mur­gleis qui en a fait une épave, le corps entouré de ban­de­lettes, sans pieds ni mains. Cepen­dant, elle peut com­mu­ni­quer avec lui. Celui-ci ne rêve que de la mort de ses bour­reaux et presse Ves­per de le faire…

Jérémy pro­pose un cycle, en six albums, d’heroïc-fantasy struc­turé autour d’une héroïne peu com­mune pour ses capa­ci­tés. Les péri­pé­ties s’enchaînent et ne sont pas tou­jours favo­rables à la jeune femme qui doit payer de sa per­sonne. Celle-ci, d’ailleurs, est prête à aller très loin dans ce sens pour redon­ner vie à Crim­son, son amant. C’est ainsi qu’elle invoque l’Archimériste, une entité ter­ri­fiante qui ne se repaît que d’atroces visions.

Auteur com­plet, il assure scé­na­rio, des­sin, cou­leurs, pour­suit les aven­tures de son hybride au cœur d’Etheria, un uni­vers à la fois com­plexe, déda­léen et fan­tas­tique. Il offre un récit épique nourri de magie tant blanche que noire où s’entrechoquent amours contra­riés, batailles dan­tesques. Il com­pose ainsi, une saga flam­boyante, cohé­rente qui donne à la lec­ture une autre dimen­sion qu’une simple suc­ces­sion d’actions.

Au niveau du gra­phisme Jérémy reste à la hau­teur de sa répu­ta­tion avec des des­sins semi-réalistes, des décors superbes, des scènes d’actions et de com­bats dyna­miques. Il fait vivre son intrigue par une gale­rie de pro­ta­go­nistes de races fort dif­fé­rentes mais par­fai­te­ment iden­ti­fiables tout au long de l’album.

Avec ce second tome, la série tient toutes les pro­messes incluses dans le pre­mier volet et laisse augu­rer d’une suite par­ti­cu­liè­re­ment attractive.

serge per­raud

Jérémy (scé­na­rio, des­sin, cou­leurs), Ves­per — t.02 : L Archi­mé­riste, Dar­gaud, août 2022, 56 p. – 15,00 €.