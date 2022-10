Sant’era & Sabrina Poli, Santafrika

Afrika

Cette expo­si­tion a été conçue par BB Sant’Era avec les cli­chés de la desi­gner visuelle Sabrina Poli. Il s’agit de la der­nière des quatre expo­si­tions éphé­mères “Out of print » orga­ni­sée par Bar­bara Bra­ghit­toni.

Ce pro­jet à été conçu afin de per­mettre que marées et déserts créent des pay­sages lunaires et que la lumière natu­relle et les nuages deviennent le toit d’un théâtre du monde.

C’est aussi pour Bar­bara Sant’Era une manière de réunir ces deux faces : la rigueur concep­tuelle et l’âme authen­tique d’une terre qui devient la mai­son de son être.

Pour le sou­li­gner, Sabrina Poli relie en méta­phore les tresses afri­caines aux scin­tillantes de paillettes d’or.

Une sélec­tion d’une ving­taine de pho­to­gra­phies sur alu­mi­nium met en scène des jeunes femmes kenyanes vêtues de robes haute cou­ture issues des col­lec­tions “Mai­son Mar­tin Mar­giela – Arti­sa­nal” et “Comme de Gar­çons”, sur des fonds arrière noir, blanc, sable, rouge ver­millon.

La pas­sion pour la cou­leur, le désir de beauté et de l’expérimentation créent une série où semblent mur­mu­rer bien des énigmes.

jean-paul gavard-perret

Sant’era & Sabrina Poli, San­ta­frika, Radio Tras­te­vere Gal­lery, Rome, du 30 Sep­tembre au 4 octobre 2022.