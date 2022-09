Traver­sées

Le trio islan­dais Vök vient de sor­tir son nou­vel album (épo­nyme) Vök. Il a été auto-produit par Mar­grét (voix) et Einar (basse/guitare) en Islande, mas­te­risé par Glenn Schick (Phoebe Brid­gers, Future) et mixé par David Wrench (Arlo Parks, Sam­pha) et Frið­fin­nur Oculus.

Il contient 12 titres riches qui marquent une nou­velle étape pour ce groupe alter­na­tif ori­gi­nal. Mar­grét Rán a plongé dans son passé et des émo­tions recu­lées pour créer une musique nou­velle à fleur de peau et de mer où le coeur semble dans une marée profonde.

Son deve­nir taraude entre dou­ceur et cruauté non sans un cer­tain ver­tige à la recherche d’une caresse pre­mière. Elle est à retrou­ver là où la musique crée des écarts pour s’éloigner d’une confor­mité. Elle semble propre à attra­per des astres et une poi­gnée d’ailes en une tra­ver­sée vers l’horizon de l’ineffable.

jean-paul gavard-perret

Vök, Vök, Ber­tus France, 2022.