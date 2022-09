Toni Meneguzzo, Diptych (exposition)

Féeries gla­cées

Les Pola­roids repré­sentent la véri­table marque de fabrique du tra­vail et de la car­rière de Toni Mene­guzzo. Ils mettent en valeur l’importante contri­bu­tion de l’artiste à la pho­to­gra­phie de mode. Mais pas seule­ment.

Il est devenu l’interprète ori­gi­nal de grandes icônes de la beauté et de la culture : des-modèles de cam­pagnes publi­ci­taires des marques les plus célèbres des années 80 et 90, aux visages éthé­rés des femmes japo­naises qu’il a ren­con­trées au cours de ses nom­breux voyages.

L’expo­si­tion repré­sente l’aboutissement d’un long pro­ces­sus de recherche qui a amené les gale­ristes et le conser­va­teur Gio­vanni Pel­loso à sélec­tion­ner avec soin plus de soixante œuvres, dont beau­coup d’inédites et leurs expé­ri­men­ta­tions par l’utilisation de l’acétate, du trans­fert sur papier pour les Pola­roids et l’utilisation de miroirs, de fils et de pig­ments.

Le tout dans ce que l’artiste décrit comme un “pèle­ri­nage vers l’inconnu”.

De Pola­roïds de por­traits, nus, fleurs, natures mortes et dans leurs tons vio­lets, tur­quoises, ocres ou plus froids, sur­git une approche pro­fon­dé­ment per­son­nelle de la pho­to­gra­phie, Les images sont assor­ties, super­po­sées et décou­pées pour pro­duire un nou­veau récit qui est devenu la marque de fabrique du créateur.

jean-paul gavard-perret

Toni Mene­guzzo, Dip­tych, 29 Arts in Pro­gress, Milan, du 20 sep­tembre au 19 novembre 2022.