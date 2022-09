Olivier Maulin, Le Temps des loups

Quand des bras-cassés se déchaînent

Les trois frères Gros­di­dier occupent la ferme-auberge de leurs parents. Ils l’ont lais­sée à l’abandon. Seul Jean-Didier occupe un emploi à temps par­tiel. Jean-Mo, l’aîné, est un abruti dou­blé d’un fai­néant. Le ben­ja­min, Jean-Jean, est un poète-rêveur qui veut ouvrir un palace pour mil­liar­daires sur une île pri­vée.

Ils vivent près d’Épinal où se déroule un salon lit­té­raire réputé. C’est en voyant, dans le jour­nal, l’annonce de la par­ti­ci­pa­tion de Saman­tha Sun-Lopez, une chan­teuse amé­ri­caine ayant fait de ses mémoires un best-seller, que Jean-Mo a l’idée géniale de l’enlever lorsqu’elle ira aux toi­lettes et récla­mer une rançon.

Blanche Wag­ner, une jolie blonde vêtue de noir, tient la buvette du salon. Jean-Mo échange quelques mots avec elle en atten­dant l’arrivée de Saman­tha, une brune vêtue de rouge écar­late. Mais Jean-Mo est si bête qu’il se trompe et enlève, avec la com­pli­cité de ses frères, Blanche — non sans dif­fi­cul­tés pour la chlo­ro­for­mer.

Lorsque celle-ci se réveille, dans la vieille ferme du Renard pendu, ce qu’elle découvre va chan­ger son exis­tence et celle de nom­breuses per­sonnes car…

Olivier Mau­lin pro­pose une his­toire dont il est très dif­fi­cile d’imaginer le dénoue­ment tant il mul­ti­plie les intrigues, les rebon­dis­se­ments et les coups de théâtre. C’est un livre qui trouve tout à fait sa place dans Bor­der­line, cette nou­velle col­lec­tion qui sou­haite pro­po­ser des textes pour : “… des lec­teurs avides de vigueur, de bonne santé, d’insolence et de liberté.“

Et c’est ce que l’on retrouve dans ce roman où l’auteur fait vivre une belle gale­rie de per­son­nages tous plus sin­gu­liers les uns que les autres. Il leur fait expri­mer des opi­nions qui pour­ront cho­quer la bien-pensance actuelle, de digres­sions peu com­munes sur ce qu’est devenu l’esprit de la Répu­blique, sur l’immigration, la culture, le fémi­nisme, les émeutes, les crimes contre des prêtres, des pro­fes­seurs d’histoire….

Il prend pour décor prin­ci­pal le vil­lage de Saint-Pierre-aux-Puces, un bourg et quelques hameaux, dans une val­lée vos­gienne, dans ces milieux ruraux, ces cadres com­mu­nau­taires où la consan­gui­nité fait presque autant de dégâts que dans les familles royales. C’était, cepen­dant, un milieu indus­triel pros­père jusqu’à la libé­ra­tion des échanges com­mer­ciaux et la recherche éper­due du gain.

Parmi la plé­thore des pro­ta­go­nistes, il met en avant deux groupes de per­son­nages rivaux, l’un autour des trois frères Gros­di­dier, l’autre autour de la famille Bader, une tribu de bas-du-front qui ne vivent que d’allocs, de rapines et d’un res­tau­rant, tenu par la mère, au menu plus que douteux.

L’auteur rend hom­mage à deux grands auteurs de la lit­té­ra­ture que des pseu­dos intel­lec­tuels qua­li­fient de popu­laire en don­nant un nom de rue à Pierre Pelot, en fai­sant état de la qua­lité d’écriture du fan­tas­tique G.-J. Arnaud. Il dis­serte, par le biais d’un roman­cier, d’un jour­na­liste, sur le monde de l’écriture, des écri­vains. Et c’est à la fois cocasse et d’une tris­tesse.

Ce roman est drôle, tonique, plein de trou­vailles et de com­pa­rai­sons déli­cieu­se­ment iro­niques, voire car­ré­ment cyniques, un texte porté par un ton inci­sif et un style enlevé.

Un roman à décou­vrir pour un humour omni­pré­sent, pour ses intrigues éton­nantes, mais sur­tout pour sa gale­rie de pro­ta­go­nistes dont cer­tains res­tent long­temps en mémoire.

serge per­raud

Oli­vier Mau­lin, Le Temps des loups, Le cherche midi, coll. “Bor­der­line”, sep­tembre 2022, 340 p. — 15,00 €.