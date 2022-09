Laetitia Møller, L’Energie positive des dieux

Incar­na­tion

Moins un film sur la musique que sur sa ges­ta­tion, ce film est celui d’un tra­jet selon un regard nuancé capable de sai­sir la com­plexité d’un groupe sin­gu­lier com­po­sés d’autistes.

L’oeuvre est ébou­rif­fante moins par sa folie que par son che­mi­ne­ment cana­lisé pour mon­trer l’énergie comme la colère d’un des groupes d’électro-rock fran­çais les plus réjouis­sants : celui du col­lec­tif “Astéréotypie”.

Sous forme de docu­men­taire cho­ral se découvrent quatre musi­ciens d’exception, quatre chanteurs-auteurs-interprètes (Sta­nis­las, Kevin, Auré­lien et Yohann) tout aussi excep­tion­nels au moment de la pré­pa­ra­tion de leur album “Aucun mec de res­semble à Brad Pitt dans la Drôme”.

Leurs textes à la poé­sie sau­vage et par­fois hur­lée évoquent avec colère des quo­ti­diens (pilule qui endort et pour­rit les dents, trans­ports sco­laires) avec une vita­lité brute. Et les membres du groupe n’interprètent pas la musique, ils l’incarnent et c’est ce qui a tou­ché Lae­ti­tia Møller.

Elle a tou­te­fois refusé de faire un film sur l’autisme ou à la dif­fé­rence. Elle a cher­ché à mon­trer tout ce qui, dans ce tra­vail musi­cal, unit les uns aux autres, l’angoisse, la crainte par­fois de bas­cu­ler dans un ailleurs face à la vio­lence de l’adaptation sociale et ses condi­tion­ne­ments.

C’est pour­quoi ce film porte un élan de liberté.

jean-paul gavard-perret

L’Energie posi­tive des dieux



De : Lae­ti­tia Møl­ler

Durée : 1H10mn

Genre: Docu­men­taire, Musi­cal

Date de sotie : sep­tembre 2022 en salle

synop­sis

Leur musique est une défer­lante de rock élec­trique. Leurs textes assènent une poé­sie sau­vage. Accom­pa­gnés de quatre musi­ciens, Sta­nis­las, Yohann, Auré­lien et Kevin sont les chan­teurs du groupe Asté­réo­ty­pie. Issus d’un ins­ti­tut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs uni­vers déto­nants, encou­ra­gés par Chris­tophe, un édu­ca­teur plus pas­sionné d’art brut que de tech­niques édu­ca­tives. Leur aven­ture col­lec­tive est un cri de liberté.