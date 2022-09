Philippe Bordas, Le célibataire absolu. Pour Carlo Emilio Gadda

Double vie

Dans ce vaga­bon­dage, un petit gars des ban­lieues devient un vrai lec­teur et s’affirme écri­vain.

Et ce, dans une proxi­mité étrange avec le génial ita­lien Carlo Emi­lio Gadda (1893–1973). Il est sans doute moins connu que Joyce, Proust, Céline, Kafka ou Musil mais reste leur égal à la table des géants.

Pour le saluer, Phi­lippe Bor­das avec son “céli­ba­taire absolu” crée la bio­gra­phie de celui qui agré­gea les langues du peuple trans­al­pin et la grande langue des clas­siques ita­liens. Son texte devient aussi une aven­ture poli­cière et un tes­ta­ment amou­reux,

Mais c’est tout autant l’autobiographie de Bor­das habité par Gadda depuis ses vingt ans. Un flot d’images accom­pagne cette odys­sée qui emmène de Paris vers Milan et Rome, de Mos­cou vers Nai­robi et Cythère.

Une étrange nar­ra­tion suit son cours par de telles scé­no­gra­phies. Ce qui est retiré à l’organique per­met non de l’effacer mais d’en pré­ser­ver plus que la parure : l’essentialité de por­tions de vies dépouillées de tout super­flu mais riches d’atours où tout flotte et s’envole avec l’intensité de la sug­ges­tion loin des schèmes admis et afin de théâ­tra­li­ser un — ou deux — destin(s) composite(s).

jean-paul gavard-perret

