Aldo Frezza, Non Correre

Photo­gra­phie et mémoire

Le livre d’Aldo Frezza tourne autour du concept de mémoire.

A tra­vers des pho­to­gra­phies d’archives, l’artiste décons­truit ce que sont les der­niers sou­ve­nirs ter­nis d’une per­sonne atteinte de la mala­die d’Alzheimer.

La pho­to­gra­phie, en tant qu’outil auxi­liaire de la mémoire humaine, devient ici le lan­gage le plus appro­prié pour évo­quer le sen­ti­ment du patient inca­pable de don­ner un nom à ses proches.

Avec un mon­tage com­posé d’images char­gées de sens l’ouvrage devient une expé­rience visuelle et fac­tuelle. Une vieille pho­to­gra­phie qui se dis­sout peut être visuel­le­ment et concep­tuel­le­ment asso­ciée à des sou­ve­nirs qui s’estompent.

Aldo Frezza nous fait de la sorte plon­ger dans une expé­rience visuelle aussi dure et pas­sion­nante qu’inédite.

jean-paul gavard-erret

Aldo Frezza, Non Cor­rere, Sei­per­sei Edi­zioni, 2022, 80 p.