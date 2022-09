Valérie Mréjen & Mohamed El Khatib, Gardien Party

Musées et comparses

Ce livre appa­raît — du moins au départ — comme une enquête. Valé­rie Mré­jen et Moha­med El Kha­tib ont ren­con­tré des gar­diens de musée du monde entier.

Au fil des entre­tiens se per­çoivent le mépris des visi­teurs devant le per­son­nel des ins­ti­tu­tions, les his­toires de col­lègues, de dis­tri­bu­tion de salles, les horaires, le rituel des pauses, la hié­rar­chie, le rapport.

L’obli­ga­tion d’interdictions auprès de gens sou­vent rétifs aux consignes rend ce tra­vail inva­li­dant.

Les visi­teurs se sentent auto­ri­sés : ils estiment ne pas à rece­voir de leçons car ils ont payé leur ticket et n’ont pas à se plier aux rap­pels insis­tants de per­sonnes qui — selon ces pré­ten­tieux — leur sont socia­le­ment inférieures.

A par­tir de là, les deux auteurs ont conçu un spec­tacle qui se donne dans les musées. Plu­sieurs langues se croisent, pour entendre toutes ces paroles. Le texte de cette per­for­mance est à la foi drôle et tou­chant.

Il donne à voir et entendre ces gens, celles et ceux qui sont igno­rés mais qui voient tout. Dans le musée s’instruit donc une autre his­toire du regard.

Elle com­mence par la fameuse annonce : “Vous êtes à la recherche d’un emploi stable. Vous n’avez pas néces­sai­re­ment le sens des res­pon­sa­bi­li­tés. Dyna­misme rela­tif. Esprit d’initiative modéré. Vous n’aimez pas rele­ver de défis, encore moins les chal­lenges. Vous êtes plu­tôt séden­taire. Contac­tez le ser­vice Res­sources humaines du Musée. ”.

C’est parti.

jean-paul gavard-perret

Valé­rie Mré­jen & Moha­med El Kha­tib, Gar­dien Party, Edi­tions Manuella, Paris, 2022, 96 p. — 15,00 €.