Véronique Masurel & Stéphane Spach, La nature dans tous ses état (exposition)

Nature et abstraction

Véro­nique Masu­rel avec ses gouaches et pein­tures, Sté­phane Spach par ses pho­to­gra­phies, sug­gèrent com­bien le jar­din comme la forêt sont pro­pices à dif­fé­rents types de chants et champs visuels.

Sous leur appa­rente immo­bi­lité hié­ra­tique, bouillonne un rema­nie­ment que les deux artistes travaillent.

Stéphane Spach est spé­cia­liste de la pho­to­gra­phie d’architecture et d’espace, il est donc tou­jours proche de la nature dont la prise crée des pay­sages fan­tas­més et théâ­tra­li­sés par les élé­ments qui le consti­tuent.

Dans ce but, il glane et col­lecte avec un souci de sous­trac­tion pour ne lais­ser pré­sent que des élé­ments choi­sis à des­sein. Il s’agit de délier l’objet, de le déga­ger de ses liens, afin de le sug­gé­rer autre­ment au sein d’une célé­bra­tion mys­té­rieuse et poétique.

Pour Véro­nique Masu­rel, la réa­lité n’existe que par la pro­jec­tion qu’elle s’en fait. Comme chez le pho­to­graphe qui l’accompagne dans cette expo­si­tion, la sub­jec­ti­vité est donc de mise. Il s’agit non de repré­sen­ter mais de re-présenter jar­dins et forêts dans ce qu’elles génèrent d’imaginaire, de symbolique.

La créa­trice joue d’un mou­ve­ment entre un appa­rent natu­ra­lisme et l’abstraction vers laquelle ses oeuvres tendent et où l’oeil se perd dans une rêve­rie. Car, si rien appa­rem­ment n’est plus éloi­gné du pay­sage que l’abstraction, elle offre ici par elle-même un paysage.

Le plus capi­tal peut être celui de la pein­ture elle-même. Tou­te­fois, une inter­sec­tion peut être pro­po­sée. Du pay­sage de l’abstraction, Véro­nique Masu­rel est donc pas­sée à l’abstraction du paysage.

jean-paul gavard-perret