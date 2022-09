Mario Rizzi, Exercice d’empathie (exposition)

Résis­tance

Né à Bar­letta, en Ita­lie, en 1962, Mario Rizzi vit et tra­vaille entre Rome et Ber­lin. Il s’intéresse au concept de fron­tière, de “mai­son” en lien avec les ques­tions d’identité et le sen­ti­ment d’appartenance.

Son tra­vail traite d’histoires mar­gi­nales, en se concen­trant sur les mémoires col­lec­tives et les vies indi­vi­duelles, sou­vent invi­sibles ou consi­dé­rées comme sans impor­tance. Au cours des vingt der­nières années, il a, avec ses films et ses pho­to­gra­phies, exploré prin­ci­pa­le­ment le monde du Moyen-Orient, les migra­tions et le rôle des femmes.

Ses œuvres ont été exposées dans de nom­breuses ins­ti­tu­tions d’art et fes­ti­vals de cinéma du monde entier. Elles figurent dans de pres­ti­gieuses col­lec­tions publiques, dont le Museum of Modern Art de New York.

Le titre de sa nou­velle expo­si­tion montre déjà la capa­cité que pos­sède l’artiste de se pla­cer dans la situa­tion d’une autre per­sonne, de com­prendre l’état d’esprit et la situa­tion émo­tion­nelle de l’autre en dépit d’une dis­tance apparente.

Les pho­to­gra­phies créent beau­coup d’émotions là où des femmes sont han­tées ou engluées en des situa­tions plus dif­fi­ciles (camp de réfu­giés, en Jor­da­nie par exemple). Emane un fémi­nisme qui devient un huma­nisme au sens pro­fond du terme. Il est à la fois exis­ten­tiel et poli­tique.

Et le mili­tan­tisme, ici, n’a rien de clai­ron­nant : il passe par le corps des femmes et des enfants. Leurs diverses situa­tions deviennent des sortes de chro­niques tou­jours ver­ti­gi­neuses mais tout autant acces­sibles là où la dis­pa­ri­tion est tou­jours possible.

jean-paul gavard-perret

Mario Rizzi, Exer­cice d’empathie, Ana­lix Fore­ver, Genève, à par­tir du 22 sep­tembre 2022.