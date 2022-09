Marie Ange Daudé, Nulle p.art gallery (exposition)

Révé­la­tions

Les corps en abîme vont désor­mais être visibles de manière per­ma­nente dans cette gale­rie. S’y décou­vrira com­ment l’artiste s’interroge sur la nature de l’image, ses rap­ports au corps et com­ment celui-ci trans­cende la pen­sée par sa pré­sence et sa mise en scène.

L’artiste met le sien en jeu en s’engageant dans un tra­vail phy­sique et men­tal. Son propre corps est sou­mis en divers types d’”exercices phy­siques” habi­le­ment concer­tés.

Sans eux, la repré­sen­ta­tion du corps n’est qu’un feuille­tage. Mais il faut en plus la pré­sence de la “viande” (Artaud) pour créer une nou­velle intel­li­gence et un lan­gage inconnu

Marie Ange Daudé, par ses pho­to­gra­phies, sait inver­ser l’ordre des choses et des plans. Elle entre dans la nuit de la sub­stance d’une femme nue face à diverses pers­pec­tives sai­sies en blanc ou noir en des lieux inter­lopes.

Par effet de peau, la pho­to­graphe porte le temps. Elle casse la ronde du réel dans ses visions impres­sion­nantes où le corps semble en élé­va­tion ou en une contrac­tion hors des heures à comp­ter. Nul évè­ne­ment si ce n’est la pré­sence nue d’une nau­fra­gée en reprise d’elle-même. Comme pour retrou­ver non un temps passé mais à venir.

jean-paul gavard-perret

Marie-Ange Daudé, Nulle p.art gal­lery, Lieu-dit Le Bous­cat Ouest, 33760 Lugas­son, à par­tir du 25 sep­tembre 2022.