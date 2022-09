Guido Guidi, Veramente

Revi­si­ter le paysage

Guido Guidi, de ses pre­mières expé­riences en noir et blanc ins­pi­rées par le Pop art, en pas­sant par le por­trait et les pro­jets concep­tuels, et jusqu’au tra­vail en cou­leur grand for­mat habi­le­ment com­posé des der­nières décen­nies, est un maître de la pho­to­gra­phie.

Et ce volume englobe toutes les années d’invention et d’exploration du photographe.

Son regard atten­tif et réflé­chi ouvre le monde du quo­ti­dien, à tra­vers par exemple une seule pièce d’une mai­son aban­don­née dans la petite ville de Pre­gan­ziol en Véné­tie. Les images grand for­mat de Guidi suivent les mou­ve­ments simples de la lumière et les chan­ge­ments de com­po­si­tion qu’ils effec­tuent.

Source d’inspiration lumi­neuse, la lune est sou­vent pré­sente dans ses oeuvres en tant que sym­bole de mélan­co­lie, de folie, de constante, de signe avant-coureur de changement.

En Sar­daigne, à l’écoute du quo­ti­dien, Guidi cap­ture les envi­ron­ne­ments dans les­quels la popu­la­tion de l’île vit et tra­vaille, ren­dant hom­mage à la vie ordi­naire et à ses rythmes. Il en va de même avec ses grands for­mats de la Véné­tie.

Il repré­sente aussi Milan, attiré par les détails et les inter­stices, il fait réflé­chir à la réa­lité vécue dans une métro­pole moderne par un iti­né­raire de la ban­lieue vers le centre-ville et un récit immer­sif de l’étalement urbain.

Captu­rant des sujets fami­liers avec un style léger et nota­tion­nel, Guidi dis­tille tou­jours un sens de la tran­si­tion qui atteste de l’écoulement du temps.

jean-paul gavard-perret

Guido Guidi, Vera­mente, Mack édi­teur, Londres, 2022.