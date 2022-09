Roland Nadaus, L’Amour ça brûle, mais ça illumine

Grande Bre­tagne

La notion d’Amour prend ici une dimen­sion chris­tique. Roland Nadaus la déve­loppe à par­tir des pho­tos de céré­mo­nies reli­gieuses bre­tonnes sous divers aspects et qui ne sont pas for­cé­ment intra-muros, dans des églises ou sanctuaires.

Soli­taires ou per­dus dans la foule, des croyants habi­tés de leur foi semblent par­fois fra­giles, par­fois “her­cule de foi mais non de foire” comme le carillon­neur qui ouvre ce livre. Par “celui qui en croix cria”, des femmes et des hommes cherchent l’espérance.

Elle est là, pré­sente sans pro­sé­ly­tisme mais chaus­sée d’infini et en résis­tance à la mort qui nous est accor­dée le jour dit. D’où ce quo­ti­dien mon­tré et médité là où très sou­vent ceux qui sont pho­to­gra­phiés marchent jusqu’à diverses sources d’existence et qui, pour elles et eux, com­mença par leur bap­tême.

La notion de “Par­don” chère à l’architecture bre­tonne est là constam­ment en fili­grane. Elle se décline selon divers espaces là où les humains touchent à la repen­tance et au pro­grès intérieur.

Êtres de foi et lieux de croyance jouissent désor­mais très peu de visi­bi­lité et de mots. Mais ils se retrouvent ici dans leur chré­tienté. Si bien que se des­sinent une ico­no­lo­gie, une his­toire, une culture, une anthro­po­lo­gie et même une épis­té­mo­lo­gie.

Sur­gissent des situa­tions de retrait sans la moindre affec­ta­tion là où cha­cun vit moins avec l’angoisse de la dis­pa­ri­tion que l’appel à une dis­po­si­tion col­lec­tive. Un sens archaïque ancré, plus que dans la mémoire, dans des valeurs intimes se retrouve à tra­vers divers rites.

Une quête exis­ten­tielle est par­ta­gée par le poète et le pho­to­graphe auprès de celles et ceux qui deviennent une mino­rité dans la France contem­po­raine mais qui est ras­sem­blée au sein de la Bre­tagne bretonnante.

jean-paul gavard-perret

Roland Nadaus, L’Amour ça brûle, mais ça illu­mine, pho­to­gra­phies d’Yvon Ker­vi­nio, Edi­tion L’Aventure Carto, Etel, sep­tembre 2022, non paginé — 14,00 €.