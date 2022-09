Lorenzo Grifantini, Une nation en deuil

Faire par­ler la rue

Chez Lorenzo Gri­fan­tini, archi­tec­ture et pho­to­gra­phie sont liées : il s’agit d’embrasser l’idée d’espace, de tri­di­men­sion­na­lité et d’interaction des per­sonnes avec l’environnement. La pho­to­gra­phie est chez lui ce qu’il nomme “un pro­ces­sus natu­rel et orga­nique”.

Et de pré­ci­ser : ” Par rap­port à l’architecture où la genèse de l’ensemble du pro­jet pour la concep­tion à l’achèvement peut prendre des années, la pho­to­gra­phie m’a per­mis de libé­rer ma créa­ti­vité en moins de temps.”

Le créa­teur a publié plu­sieurs repor­tages dans les maga­zines Vice, Cau­sette, L’oeil de la Pho­to­gra­phie, Stern, La Repub­blica, Die Zeit, Lens Culture, Vogue Ita­lia. Il a réa­lisé quelques cam­pagnes publi­ci­taires (pour Voda­fone, Stella Artois par exemple) mais il a choisi de s’intéresser prin­ci­pa­le­ment à la photo de rues et vient de scru­ter les foules lon­do­niennes après le décès d’Elizabeth II.

Au-delà de la rela­tion entre la ville et ses habi­tants, il montre leur inter­con­nexion avec leurs émo­tions. Tout un peuple vit un deuil et les dif­fé­rentes classes sociales se retrouvent — ici pour le res­pect — dans une ville dont la carac­té­ris­tique et d’accueillir tout le monde sans bar­rières. “Il n’y a qu’à Londres que l’on peut prendre des pho­tos comme celles-ci sans que per­sonne vous le reproche”, écrit-il.

Les rues parlent et comme tou­jours Gri­fan­tini se contente d’enregistrer ce qui se passe. Mais avec un regard. Il est tou­jours sans juge­ment mais avec beau­coup d’intelligence pour faire com­prendre ce qui se passe.

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Gri­fan­tini, Une nation en deuil, L’Oeil de la Pho­to­gra­phie, sep­tembre 2022, www.Lorenzogriphoto.com