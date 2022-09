Jacopo Benassi, Autobiography n° 06

La notte

Auto­bio­gra­phy est une série d’ouvrages publiée men­suel­le­ment par Tonini Edi­tore. Chaque volume est consa­cré à un artiste, qui est libre d’aborder le thème de l’autobiographie à l’aide de sup­ports tex­tuels ou visuels, dans le cadre d’un même for­mat et de la limite de 64 pages.

L’”auto­bio­gra­phie” de Jacopo Benassi est une série d’autoportraits pris pen­dant la nuit, pen­dant la durée d’un rêve, décrit par l’artiste dans la pre­mière page.

L’artiste pho­to­graphe ita­lien, vit et tra­vaille à La Spe­zia. Il est impli­qué dans de nom­breux pro­jets édi­to­riaux (Le Dic­ta­teur, BTO­MIC­zine, New Gentlemen’s Club, etc. ), qui rendent compte de l’affirmation d’une scène artis­tique sin­gu­lière en Ita­lie et dont il est un des repré­sen­tants des plus significatifs.

jean-paul gavard-perret

Jacopo Benassi, Auto­bio­gra­phy n° 06, Tonini Edi­tore, Cugnago, 2022, 64 p. — 20, 00 €.