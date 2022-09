Alys Tomlinson, Gli Isolani (exposition)

Terrae inco­gni­tae

Alys Tom­lin­son est née en 1975 et a grandi à Brigh­ton, au Royaume-Uni. Après un diplôme en lit­té­ra­ture anglaise, elle a pour­suivi ses études de pho­to­gra­phie à Cen­tral Saint Mar­tins et a obtenu une maî­trise en anthro­po­lo­gie à l’Université de Londres.

Elle vit et tra­vaille dans cette ville. Son œuvre majeure Ex-Voto (2016–2018) a exploré les lieux de pèle­ri­nage chré­tiens en Europe.

La pho­to­graphe a passé les deux der­nières années à explo­rer la vie des insu­laires dans l’Italie contem­po­raine. Ses œuvres englobent des por­traits for­mels, des pay­sages grand for­mat et de petites natures mortes détaillées des objets ex-voto.

Elle a saisi des rituels et des tra­di­tions peu connus, par­fois ins­pi­rés du paga­nisme, des fables et du folklore.

Ses images docu­mentent des cos­tumes et des masques tra­di­tion­nels, conser­vés et trans­mis depuis des géné­ra­tions, por­tés lors de fes­ti­vi­tés et de célé­bra­tions en Sicile, en Sar­daigne et dans les îles de la lagune véni­tienne. De telles pho­to­gra­phies deviennent une médi­ta­tion sur le lieu, la foi et l’identité. Elles témoignent de l’intensité du regard des pro­ta­go­nistes.

L’immédiateté et l’intemporalité du noir et blanc sus­citent des ques­tions plu­tôt que de four­nir des réponses.

L’anthro­po­lo­gie et l’ethnographie trouvent un visage inédit. Gli Iso­lani révèlent une exis­tence mys­té­rieuse et d’un autre monde dans laquelle le passé et le pré­sent fusionnent par l’intermédiaire d’une caméra à plaque grand for­mat et des films ana­lo­giques. Les images deviennent presque mythiques et mys­tiques.

Elles, brouillent les fron­tières entre fic­tion et réa­lité, reflet de l’histoire com­plexe que ces terres ont connue au cours des siècles..

jean-paul gavard-perret

Alys Tom­lin­son, Gli Iso­lani, Hackel­Bury Fine Art Ltd, Londres, du 7 Sep­tembre au 29 Octobre 2022.