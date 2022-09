Francesco Jovine, Voyage au Molise

Para­dis perdu

Ecri­vain, jour­na­liste, essayiste, Fran­cesco Jovine est sur­tout connu pour ses romans. Il pos­sède une place à part dans lit­té­ra­ture ita­lienne du ving­tième siècle.

Il appar­tient au rang de ceux qui, comme Carlo Levi, ont su don­ner une exis­tence lit­té­raire aux régions les plus recu­lées du sud de l’Italie.

Le Molise en est une. C’est même peut-être la région d’Italie la plus mécon­nue. L’auteur lui rend hom­mage avec un regard acéré et pas­sionné. Au-delà des déla­bre­ments et des ombres, existe la per­sis­tance de ce qui fut.

Ce récit de voyage en onze étapes est une réflexion sur la terre natale, sur ses cou­tumes, ses habi­tants, leurs men­ta­li­tés et com­por­te­ments dans un remue­ment d’êtres et de pay­sages entre terre bat­tue, voix d’hommes d’un ter­ri­toire intime faite d’éternelle mémoire.

La tra­ver­sée de cette mémoire d’une terre ancienne et taci­turne per­met de com­prendre le Molise d’aujourd’hui, et de décou­vrir l’auteur qui en a parlé de la manière la plus sub­tile et juste don­nant forme à l’amorphe via figures, gestes, ruelles et terre avec des visions d’une mémoire vive.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Jovine, Voyage au Molise, tra­duit de l’italien et pré­senté par Jean-Pierre Pisetta, Nous édi­tions, 2022, 96 p. — 13,00 €.