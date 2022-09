Hervé Martin, Sous l’odeur des troènes

Du passé ne pas faire table rase

Hervé Mar­tin ramène ici les indi­vi­dus et les lieux du passé sans nos­tal­gie même si elle rap­proche en une once de dis­cré­tion et les mots les plus simples tous les dis­pa­rus et les lieux en ruine.

Chaque poème les met en scène par vignettes.

Les “êtres ensemble” se dis­patchent, de la cais­sière au coif­feur, du maraî­cher à l’enduiseur. Avant, renaissent Jules Lucie et les autres si bien que ce qui ne revien­dra plus se lève à nou­veau. La chair des poèmes pal­pite de vie et rejaillit “dans la tré­mu­la­tion des vers”.

Mar­tin fouille et inter­roge dans le flux des mots ce qui ayant été revit. Tout s’ébroue encore ou “gueule aux oreilles”.

Le tracé des vies coha­bite avec les murs des mai­sons dans le tres­saille­ment des jours et des mots. Dès lors, non seule­ment l’Imaginaire rede­vient épi­pha­nique mais trouve une extra­or­di­naire inten­sité.

Il garde une force para­doxale et inédite en cette der­nière mon­tée en puis­sance d’une poé­tique qui, certes et d’un côté, enlève l’illusion de la toute-puissance de l’être mais, de l’autre, ne le gomme pas. Au contraire.

Un tel livre (le plus fort d’Hervé Mar­tin) va inexo­ra­ble­ment vers la vie, loin d’un seul deve­nir imper­son­nel, molé­cu­laire. Et ce, par sai­sie dif­fé­ren­tielle pro­vo­quée par des images à l’odeur sonore qui mettent à bas les silences contraints.

jean-paul gavard-perret

Hervé Mar­tin, Sous l’odeur des troènes, Edi­tions Uni­cité, Saint Ché­ron, 2022, 168 p. — 16,00 €.