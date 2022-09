Esca­lier des songes

Audrey Matt-Aubert repeint la “nuit indigo” sur la porte d’un “ciel” inédit, l’image qui hante le regard en d’étranges rêves mais pour réveiller nos émo­tions en des figu­ra­tions étranges cré­pus­cu­laires et hyp­no­tiques.

Se crée une errance en des lieux qui nous échappe. Ils sont plus ou moins déser­tiques, noc­turnes mais loin de tout contexte géo­gra­phique. L’âme y vaque face à des objets eux aussi énigmatiques.

Leur nombre est réduit volon­tai­re­ment et crée l’équilibre des com­po­si­tions là où la chose se trans­forme en véri­tables por­traits hié­ra­tiques. Des sphères, spi­rales, res­sorts, par leurs courbes et leurs formes cir­cu­laires se retrouve le leit­mo­tiv de telles oeuvres où sur­gissent néan­moins des rai­nures d’un socle en bois, des mou­che­tures d’une pas­tèque, la touffe en éven­tail d’un oiseau du para­dis.

Cela ajoute de l’étrange à l’étrange en un lien du rêve au réel, de l’imagination à la matière. L’artiste, entre les cou­leurs, verse une étrange musique visuelle pour nous don­ner son et du coeur. La lumière dis­crète jusque dans son ombre devient consolatrice.

La créa­trice efface le som­meil pour un rêve éveillé dans la valse loin­taine des formes qui mur­murent en décou­pant l’espace.

Le temps de la fas­ci­na­tion ne cesse de ram­per puis de s’élever à mesure que le regard contemple de telles oeuvres qui ensuite nous accom­pagnent pour nous ouvrir un monde inconnu ou qui fait retour du fond de l’inconscient.

jean-paul gavard-perret

Audrey Matt Aubert, Nuit-Indigo, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, du 20 octobre au 26 novembre 2022.