Jacques Brou, Chemin d’Eden

De l’amour et du désir

Une telle fic­tion pour cer­tains et sur­tout cer­taines sen­tira le souffre. Il ne fau­dra pour­tant pas occul­ter la puis­sance géné­rale et presque occulte qu’elle génère.

Sous trans­po­si­tion mythique (même si l’entrerpise est plus sub­tile et char­nel que cela) sur­git une défense d’un Adam de notre temps accusé sans preuve de har­cè­le­ment sexuel sous la pous­sée des mou­ve­ments Woke, Me TOO et Balance ton porc.

Ce qui­dam est un homme comme il y en a eu des cen­taines de mil­lions “avec une forte odeur dans leurs entrailles”. Mais au moment où une moi­tié de l’humanité se rebiffe avec rai­son, celui-ci va payer les pots cas­sés car “on juge qu’il est trop homme”. Et il ne peut rien faire.

Mais, pour l’expliquer, Brou remonte à Adam et Eve chas­sés du Para­dis ter­restre. Il montre com­ment ils sont entraî­nés sur des che­mins qui ne mènent nulle part et où les “bêtes de ciel” se sont par­fois méprises dans le bary­centre de la bouche et d’ailleurs jusqu’au moment “où tout poète à la gueule” en un de ces ins­tants où for­cé­ment “quelque chose est dit qui ruine le dit”.

Dans un sys­tème nar­ra­tif symp­to­ma­tique, sans sim­pli­fi­ca­tion et en réité­ra­tion, l’auteur dit sa colère non seule­ment face l’histoire de la Genèse, de l’avenir des êtres mais au sein de l’esprit du temps et par­fois ses excès.

Le pro­fes­seur sub­mergé tente de se refaire même si on vou­lut l’écraser — ce qui fut chose presque faite. S’inscrit ainsi une his­toire de l’amour et du désir mais qui est repris ici hors des lois qui admi­nistrent une morale deve­nue cou­tu­mière. Elle vise à démon­trer que toute vie d’homme (enten­dons de mâle)) est consi­déré comme une erreur qui suc­cède à celle des femmes.

Mais dans ce bouillon­ne­ment, c’est un “nous” qu’on bou­sille. L’objectif ou l’appel est de refaire le tracé géné­sique à l’envers pour que “Adam l’enfant et Eve la vieille” finissent par se retrou­ver contre des lai­deurs et abru­tis­se­ments qui veulent tou­jours être mis du même côté et même si celui-ci s’est inversé.

Il s’agit mal­gré tout d’essayer d’infiltrer du baume et du boom au coeur dans la force de vivre en com­mu­nauté agis­sante, loin de l’angoisse vers une forme de paix.

jean-paul gavard-perret

Jacques Brou, Che­min d’Eden, Tind­bad, coll. Tind­bad Roman, Paris, 15 sep­tembre 2022, 210 p. — 20,00 €.