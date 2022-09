Renato D’Agostin, Veni Etiam (Un éternel retour)

Reflets et moirures

Les pho­to­gra­phies de Renato d’Agostin sont le fruit de longues heures d’errance sur les quais de Venise entre 2019 et 2022.

Leurs tirages argen­tiques en très grand for­mat laissent appa­raître des formes aqua­tiques abstraites.

L’artiste y joint, dans son ins­tal­la­tion, sculp­tures, vidéo et empreintes pho­to­gra­phiques. L’ensemble rap­pelle que l’existe de la ville a néces­sité la maî­trise de l’eau et du bois. Seule leur alliance a per­mis à Venise de deve­nir la Séré­nis­sime.

Dans la lagune, il a fallu replan­ter une forêt invi­sible mais indis­pen­sable. Plu­sieurs mil­lions de pieux de quelques mètres de lon­gueur s’enfoncent dans le sol. Et depuis la nais­sance de la Cité, les bâtis­seurs sur­veillent et régu­liè­re­ment rem­placent ces jalons tan­dis que Renato D’Agostin scrute la sur­face de la lagune à la recherche de pré­cieux reflets.

L’artiste veut cap­ter l’imprévisible, contrô­ler le désordre appa­rent de formes que seul peut créer le contact de l’eau et du bois dans la lagune.

L’exposition fait la part belle au rêve et à l’imagination. Elle nous offre une autre vision de Venise, abs­traite dans ce qu’elle a pour­tant de plus concret mais aussi de plus en plus périssable.

jean-paul gavard-perret

Renato D’Agostin, Veni Etiam (Un éter­nel retour), Gale­rie Bigai­gnon, Paris, du 6 sep­tembre au 24 octobre 2022.