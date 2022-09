Paul Valéry, L’idée de dictature

Exer­cice de lucidité

Publiés en 1934, le pre­mier de ces deux textes fut la pré­face du livre d’António Ferro : Sala­zar. Le Por­tu­gal et son chef. Le second, celle d’un numéro consa­cré aux dic­ta­tures et dic­ta­teurs de la revue “Témoi­gnages de notre temps”.

Ceux textes pro­posent une ana­lyse sur les méca­nismes de l’esprit qui engendrent et régissent les régimes poli­tiques dic­ta­to­riaux. Valéry inter­roge le monde selon une vision qui n’a rien perdu de sa force et de son actualité.

Ecou­tons le : “Nous avons vu, en quelques années, sept monar­chies dis­pa­raître ; un nombre presque égal de dic­ta­ture s’instituer ; et dans plu­sieurs nations dont le régime n’a pas changé, ce régime assez tour­menté, tant par les faits que par les réflexions et com­pa­rai­sons que ces chan­ge­ments chez les voi­sins exci­taient dans les esprits. Il est remar­quable que la dic­ta­ture soit à pré­sent conta­gieuse, comme le fut jadis la liberté.“

Nous voyons que rien — hélas ! — n’a changé.

Ce livre garde toute sa per­ti­nence et son imper­ti­nence. L’horizon est tou­jours barré par cer­tains régimes qui savent jouer des moments de crise.

Ils savent conden­ser des marottes en les ber­çant d’iridescences dou­teuses avec une rare constance et consis­tance en pré­ten­dant don­ner au chaos des har­mo­nies délétères.

jean-paul gavard-perret

Paul Valéry, L’idée de dic­ta­ture, Vignettes de Paul Valéry. Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2022, 48 p. — 7,00 €.