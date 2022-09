Jacqueline Devreux, Exposition

Renou­veau

Les nou­veaux des­sins, sculp­tures et pein­tures de Jac­que­line Devreux marquent un virage dans sa créa­tion.

Tou­chée dans son exis­tence par un dou­lou­reux décès, elle rebon­dit en offrant des oeuvres de fac­tures dif­fé­rentes par rap­port aux précédentes.

L’ima­gi­naire bat tou­jours la cam­pagne mais en offrant des réponses intri­gantes. Il y a par­fois, sur­tout dans les sculp­tures, des pré­sences inat­ten­dues et pri­mi­tives entre drô­le­rie et vision plus âpres.

Dans les pein­tures, la soli­tude est pré­sente dans, là encore par­fois, une dureté mais avec plus de séré­nité. Même si les sou­rires sont rares et que les corps et les faces ne se déplient plus voire s’effacent sous des cos­tumes étranges.

Mais c’est là où renaît l’amour en aurore écla­tée dans ce qui reste le tra­gique mais aussi la gloire des images et leurs cas­cades au-delà des “saudades”.

jean-paul gavard-perret

Jac­que­line Devreux, Expo­si­tion, Gale­rie Negen punt Negen, Rou­lers (Bel­gique), du 10 sep­tembre au 31 décembre 2022.