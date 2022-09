Dominique Pagnier, Diorama Nerval

Faubourgs du visionnaire

La tra­jec­toire dou­lou­reuse de Gérard de Ner­val se dévoile dans une écri­ture incar­née.

Et Domi­nique Pagnier révèle ici les secrets de construc­tion de ses plus grandes œuvres à par­tir de la machine à images, rêves et visions que fut l’univers théâ­tral de son époque.

Surgit une concep­tion du monde par­ta­gée en deux pans ou lieux : le Valois de l’enfance retrou­vée et une Alle­magne héri­tière de la dra­ma­tur­gie baroque.

La vie y est un songe où tout s’ordonne en cou­lisses : les archi­tec­tures poé­tiques, reli­gieuses et théâ­trales se confondent.

Dès lors, ce qui fut pris pour des aber­ra­tions — chro­ma­tiques ou autres — sont tout sauf des défauts. Vic­time de ses illu­sions, le poète ne voit pas flou pour autant et y dis­tingue la légende de l’humanité dans son empire inventé.

Un tel “dio­rama” est lui-même poé­tique et son for­ma­lisme l’est tout autant : la pali­no­die y fait le jeu du dis­cours. L’inspiration du mou­ve­ment de Ner­val révoque tout dis­cours éta­bli.

S’y découvrent des poèmes qu’on prit pour pro­vi­soires et un théâtre du monde où l’ange écor­ché cache ses fêlures

jean-paul gavard-perret

Domi­nique Pagnier, Dio­rama Ner­val, Illus­tra­tions de Denis Poup­pe­ville, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, sep­tembre 2022, 120 p. — 20,00 €.