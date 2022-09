Claudine Bohi & Anne Slacik, Regarde

Bleu de père

Ce livre est né d’un éclat, d’une sorte de coup de foudre face aux oeuvres d’Anne Sla­cik. Elle est sor­tie bou­le­ver­sée par de telles pein­tures

Et ce, pour une rai­son majeure : “Il arrive que la pein­ture nous brûle”. Au nom de la peur et de l’amour que ces pein­tures ont généré jusqu’à entraî­ner un flot de poèmes là où “la brû­lure elle-même s’est mise à rêver”.



La poé­tesse appren­dra plus tard que ce bleu là avait surgi juste après la mort de son père. Dès lors, ces pans et taches ont déplié le regard par leur “ronde de nuit à l’intérieur du jour”. Le tout “avec quelque chose quelqu’un qui appelle et vous prend“‘.

D’où divers échos dans ce face à face qui rebon­dit sur le regar­deur et lecteur.

De telles radio­gra­phies du temps renouent avec une musique au fond de celles et ceux qui nous sont chers et ont dis­paru. Et c’est sou­dain comme si la neige sur la peur et qui fait son jeu “recueille la lumière et redes­sine le bleu”. Ami fidèle, celui-ci rem­plit à nou­veau le coeur et le ciel.

Le bleu n’est donc pas un exu­toire mais il efface tout oubli de ce qui habite l’artiste et l’auteure . Elles retrouvent là une force de vie. Creux et vagues redes­sinent un monde que les mots ampli­fient. Il monte, il revient, recom­mence une errance qui naquit il y a si long­temps dans l’enfance même si nous ne nous en ren­dions pas compte.

Il faut du temps pour le recon­naître, le com­prendre, l’habiter afin de ne pas se sen­tir seul(e).

jean-paul gavard-perret

Clau­dine Bohi & Anne Sla­cik, Regarde, Edi­tions L’herbe qui tremble”, Billière, août 2022, 98 p. — 20,00 €.