Patrick Cothias & Milan Jovanovic, Les 7 Vies de l’Épervier — Troisième époque: t.03 — “Le Fils d’Ariane”

Quand l’Histoire risque de basculer…

L’action de ce tome se déroule dans un moment où le royaume est en proie à de nom­breux sou­bre­sauts poli­tiques. Riche­lieu vient de mou­rir rem­placé très vite par Maza­rin, un car­di­nal ita­lien qu’il avait vive­ment recom­mandé au roi.

Cette saga his­to­rique compte, avec celui-ci, qua­torze albums. Il est annoncé comme l’avant-dernier acte d’une série ini­tiée en… 1982 dans le men­suel Cir­cus. Si, ini­tia­le­ment, cette série était pré­sen­tée comme une pré­quelle à Mas­que­rouge qui met­tait en scène les exploits d’un redres­seur de torts mas­qué, elle s’est affran­chie pour don­ner une suite d’aventures pal­pi­tantes sur les pas de cette héroïne hors pair qu’est Ariane, la baronne de Troïl. Cepen­dant, ce vieil homme pos­sède un masque rouge qu’il fait prendre à l’un des joyeux fêtards.

Quant au fils dont elle a été sépa­rée dès la nais­sance, il semble que celui-ci s’offre un autre des­tin en deve­nant un roi dans un autre domaine. Le scé­na­riste fait nombre de réfé­rences, au début de l’album, aux épi­sodes pré­cé­dents qu’il faut se remémorer.

À Paris, en décembre 1642, un vieil homme, accom­pa­gné d’un bouc et de deux oiseaux de nuit, déam­bule dans les rues sombres. Il ren­contre la patrouille du Guet, un groupe de joyeux drilles et Beau, l’époux Mohawk d’Ariane, la baronne de Troïl. Ce der­nier, plus tard, s’introduit dans la chambre du car­di­nal de Riche­lieu avec l’intention de l’occire parce qu’il le juge res­pon­sable de tous les drames pas­sés. Mais Riche­lieu se tord sous de vio­lents maux d’estomac, empoi­sonné par celui qui veut prendre sa place, Maza­rin.

Le roi che­vauche en com­pa­gnie d’Ariane et s’inquiète de sa santé. Grâce à Ger­main Grand­pin, il lui avait rendu visite quand elle était au plus mal dans sa dépres­sion.

Beau Arrive ainsi que le père d’Ariane, Gabriel de Troïl, qui sou­haite se remettre au ser­vice de sa majesté. Et elle évoque ce fils qui lui a été enlevé dès sa nais­sance, voilà quelques deux décen­nies, fruit de sa liai­son avec Louis XIII. Un fils qu’elle veut abso­lu­ment retrouver…

Le des­sin et la mise en cou­leurs sont l’œuvre de Milan Jova­no­vic. Il reprend le gra­phisme der­rière un André Jul­liard au som­met de son art depuis si long­temps. Et conti­nuer der­rière un tel auteur relève d’une belle gageure. S’il a inté­gré les codes de la série, il reste à tra­vailler pour retrou­ver un niveau adé­quat.

Après le tome 13 qui met­tait Ninon de Len­clos au cœur du récit, Patrick Cothias place un autre grand de la lit­té­ra­ture dans un enche­vê­tre­ment de secrets de famille, de secrets d’État, d’amours illé­gi­times pour un récit où se mêlent avec brio per­son­nages his­to­riques et pro­ta­go­nistes de fiction.

serge per­raud

Patrick Cothias (scé­na­rio) & Milan Jova­no­vic (des­sin et cou­leurs), Les 7 Vies de l’Épervier — Troi­sième époque : t.03 — Le Fils d’Ariane, Dar­gaud, août 2022, 56 p. — 15,00 €.