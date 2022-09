Nicoletta Cerasomma, Tithe Muse

De l’une à l’autre

Nico­letta Cera­somma est une pho­to­graphe et artiste sur­réa­liste pop. Elle est pas­sée de pho­to­graphe de mode à artiste indé­pen­dante axée sur la pro­duc­tion de tableaux pho­to­gra­phiques nuan­cés.

Son tra­vail est très concep­tuel et com­plexe : en tant qu’artiste sur­réa­liste, elle intègre des arché­types et une ico­no­gra­phie cultu­relle à des récits sati­riques ins­pi­rés par l’inconscient collectif.

La pho­to­graphe ita­lienne s’inspire de la dicho­to­mie entre beauté et thèmes de la déca­dence qu’elle aime inté­grer dans ses œuvres.

Ses images pro­viennent d’un lieu per­son­nel d’exploration où elle rêve de vivre mille vies en une.

A tra­vers le per­son­nage de Teresa Ban­de­tini, elle invite le spec­ta­teur à cher­cher le mys­tère au-delà de l’apparence dans des images frag­men­tées et en dip­tyque, entre réel et sur­réel.

Pour la pho­to­graphe, cette artiste poly­morphe était l’une des femmes éclec­tiques les plus talen­tueuses du XIXe siècle.

Elle était bien connue en tant que dan­seuse intel­lec­tuelle en rai­son de ses per­for­mances d’improvisation cap­ti­vantes et tou­chantes. Pour elle, écrire de la poé­sie, c’était tout révé­ler sur elle-même, en tant que femme, artiste, muse en incar­nant la grâce et l’enchantement dans un vision forte et char­nelle que la pho­to­graphe méta­mor­phose à sa manière.

jean-paul gavard-perret

Nico­letta Cera­somma, Tithe Muse, sep­tembre 2022, www.nicolettacerasomma.it