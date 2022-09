Giuseppe Cardoni, Toscane

L’exis­tence et ses mystères

Guiseppe Car­doni était un ingé­nieur d’Ombrie. Mais, très vite, il s’est tourné vers des repor­tages en noir et blanc.

Il a fait par­tie du groupe pho­to­gra­phique Leica dans lequel il a eu l’occasion de ren­con­trer les maîtres de la pho­to­gra­phie ita­lienne pen­dant des années.

Avec le jour­na­liste de la RAI, Luca Car­di­na­lini, il a co-écrit un livre photo inti­tulé STTL La terra ti sia lieve et avec Luigi Lore­toni, il a publié un livre photo inti­tulé Mise­rere, Gub­bio, I Ceri et Kovilj.

Son Boxing Notes est un repor­tage sur le monde de la boxe qui lui a valu entre autres le prix “Ren­contres D’Arles — Reponses Photo 2017″. Et il s’est consa­cré à la pho­to­gra­phie musi­cale du jazz pen­dant quelques années.

Dans ces images de Tos­cane, il donne au monde réel une vision déca­lée par le noir et blanc. Créer devient le moyen d’inciser le silence sans pour autant le faire crier. Sim­ple­ment, le regard vacille lorsque la pho­to­graphe s’empare des lieux et des situa­tions.

S’y mur­murent un secret et une foi­son de pos­sible. Une vérité poé­tique sin­gu­lière ouvre, incise les masques humains. Le creu­se­ment crée la levée du souffle comme celle du jour.

Par gram­mages et courbes, la ver­ti­ca­lité se trans­forme, et l’image rejoint dans la nuit liquide du noir et blanc un mys­tère absolu.

jean-paul gavard-perret

Giu­seppe Car­doni, Tos­cane, 2022, http://www.giuseppecardoni.it