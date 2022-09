Vulgaire, revue “Décor”, n° 2

Révi­sion de cer­tains principes

Produite par l’École des Arts Déco­ra­tifs, “Décor” est une revue annuelle dédiée à l’environnement contem­po­rain.

Elle met en évi­dence la créa­tion émer­gente dans les domaines du design, de la mode, du gra­phisme, du cinéma ou des arts, de la scé­no­gra­phie ou de l’animation, du tex­tile ou de la photographie.

Sous la direc­tion de Judith Aben­sour, Elsa Boyer et Rose Vidal une soixan­taine de contri­bu­tions (entre­tiens, port­fo­lios, textes théo­riques, fic­tions) de dif­fé­rents champs de la théo­rie et de la créa­tion lit­té­raire et artis­tique illustre com­ment “le vul­gaire”, tou­jours teinté de mépris jus­ti­fiant le cloi­son­ne­ment social, pour­rait être la source d’une aspi­ra­tion plus radi­cale à la repré­sen­ta­ti­vité et au commun.

Existe là un double mou­ve­ment d’immersion et de dis­tance cri­tique, de cette part com­mune de l’humanité qui est sou­vent liée à la masse, au corps, à l’organique, à l’obscène et à la trans­gres­sion. Et ce; de l’or son­nant et tré­bu­chant sur cer­taines poi­trines qui se la pètent au jaune fluo de la signa­lé­tique, du gore aux puan­teurs du com­mun, de la langue bâtarde au web tout à l’égo et l’égout, et même de Vla­di­mir Pou­tine au XVIIIe siècle français.

Emergent là bien des ten­sions de notre époque qui est revue sous le prisme d’une telle agi­ta­tion dans les falaises du “bon” goût.

jean-paul gavard-perret

Vul­gaire, deuxième numéro de la revue “Décor”, Ecole Supé­rieur des arts déco­ra­tif, Paris, 2022, 496 p. — 25,00 €.