Jean-Benoît Puech, Cinq matinées du Jordane Club

Les mâti­nés

Jean-Benoît Puech est un far­ceur. De son héros écri­vain inventé de toutes pièces, il se fait — et nous avec — le pré­da­teur et la proie.

Et ce, via les pré­di­ca­teurs adu­la­teurs de ce Jor­dane qui, aussi faux que lui, font voir de toutes les cou­leurs à la pré­ten­tion érudite.

Preuve que, pour bien écrire, il faut avoir un auteur même fic­tif sous la main. Cela per­met une inven­tion comique eu égard à la pâleur pro­li­fique de l’oeuvre de Jor­dane et de ses aco­lytes.

Si ce n’est leur vic­to­ria­nisme jan­sé­niste, nous pour­rions faci­le­ment esti­mer qu’ils boivent l’alcools en litres.

Puech trans­forme son héros en arme fatale de ses cir­con­vo­lu­tions et invo­lu­tions. Tout est ado­ra­ble­ment faux là où le noir pousse le blanc et le blanc le noir. Reste ce qui coule et ce qui remonte de l’écriture pour le seul béné­fice du trouble.

C’est comme si l’auteur avant d’écrire avait écouté, attendu puis écarté ces cuistres avant de don­ner nais­sances à leurs théo­ries et autres pré­ten­tions interprétatives.

Se donne en par­tage de l’illusion réa­liste mais avec tous les arti­fices pos­sibles. Puech se moque des dis­ser­ta­tions doc­to­rales ren­dues à ce qu’elles sont : des diva­ga­tions en terres aus­tères.

A la place de la ver­ro­te­rie des pen­seurs de fond fait place le joyau d’un livre qui les prend pour ce qu’ils sont.

Cher à son optique du déca­lage comme il le pra­tique sou­vent (cf. son Louis-René des Forêts, roman), l’auteur réin­vente ceux et ce dont il parle. Existe donc une œuvre de fic­tion de la fic­tion. Elle per­met une réflexion sur cer­taines pra­tiques cultu­relles dont ici la repré­sen­ta­tion est déso­pi­lante sans que la simple cari­ca­ture ne s’impose pour autant.

jean-paul gavard-perret

Jean-Benoît Puech, Cinq mati­nées du Jor­dane Club, Illus­tra­tions de l’auteur, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2022, 240 p. — 27,00 €.