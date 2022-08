Philippe Lepeut & Myriam Eck, La terre n’apparaît qu’un fois traversée

Traces

Il convient d’accepter le défi que pro­pose la poé­tesse et sa vision de la pein­ture qui n’est jamais plus forte que lorsqu’elle s’approche de la terre et de ce qui en germe à tra­vers les oeuvres de Phi­lippe Lepeut.

Les gouttes de matière ren­voient à l’écriture de Myriam Eck. D’où l’importance de cet exer­cice de trans­mu­ta­tion et de “repons” entre la pein­ture et les mots les plus simples en leurs minus­cules frag­ments d’explosions.

Ils créent “une trace en place de l’oubli”.

Ici, dans pein­ture comme avec la poé­sie, en esprit comme en chair l’élan les trans­porte. Et ce, loin des vieux refrains comme des vieilles images que le peintre et la poé­tesse défont pour créer un accom­plis­se­ment.

Et qu’importe s’il recule à mesure que la créa­tion avance. C’est ce qui fait le prix de l’entêtement de ce livre et ses enlacements.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Lepeut & Myriam Eck, La terre n’apparaît qu’un fois tra­ver­sée, Les lieux dits édi­tions, coll. 2rives, août 2022, non paginé — 20,00 €.