Steve Berry, Le Complot Vatican

Les “véri­tés” du Vatican

L’adage popu­laire selon lequel on ne prête qu’aux riches trouve toute sa signi­fi­ca­tion avec l’aura de flou, de mys­tère, de dis­si­mu­la­tion, entre­te­nue par le Vati­can, une struc­ture maî­tresse en la matière depuis presque deux mil­lé­naires.

Steve Berry “oublie”, le temps d’un livre, Cot­ton Malone son héros pré­féré pour don­ner vie à un autre per­son­nage qui œuvre au plus près de la culture et des arts.

Dans les Pyré­nées, au prin­temps 1428, Jan Van Eyck cherche à échap­per aux Maures qui le pour­suivent. Il est sauvé par une nonne dont la pré­sence arrête ses pour­sui­vants.

De nos jours, Nico­las Lee — Nick -, très inquiet, court vers des flammes. Il est venu à la demande de Kel­sey, son ancienne fian­cée deve­nue reli­gieuse et res­tau­ra­trice d’art. Lorsqu’il arrive des flammes et une épaisse fumée s’échappent du lieu du rendez-vous. Il voit Kel­sey aux prises avec une autre per­sonne qui lui donne un coup violent avant de s’emparer d’un objet et de fuir. Nick veut lui por­ter secours mais elle le presse de la pour­suivre pour récu­pé­rer son ordi­na­teur. Il se lance sur les pas de la fugi­tive. Celle-ci, vite tra­quée, se réfu­gie sur les quais de la Lys et cer­née par la police, jette l’ordinateur à quelqu’un dans une barque. Elle semble alors faire un geste mena­çant et la police l’abat.

Nick suit la barque et arrive au couvent des Sœurs-Servantes de Saint-Michel. Après bien des péri­pé­ties, il revient vic­to­rieux et apprend que la copie d’une œuvre d’art ines­ti­mable a été la proie des flammes.

Cepen­dant, des pho­tos ont été sto­ckées sur l’ordinateur. Qu’est-ce qui motive cet acte de des­truc­tion et pour­quoi maintenant ?

L’intrigue prin­ci­pale s’articule autour de deux thèmes prin­ci­paux, à savoir, le secret que recèle une par­tie du polyp­tique L’Adoration de l’Agneau mys­tique, appelé aussi L’Autel de Gand exposé dans la cathé­drale Saint-Bavon à Gand et des dogmes rela­tifs à la Vierge Marie.

Paral­lè­le­ment, il raconte la reli­gion cathare, la croi­sade des Albi­geois, les nom­breuses péri­pé­ties vécues par le polyp­tique. Il donne à Jeanne d’Arc et au peintre Jan Van Eyck des places impor­tantes tout en met­tant en scène des congré­ga­tions reli­gieuses énergiques.

Nico­las Lee, après une car­rière mili­taire, tra­vaille depuis cinq ans pour le CLIO (Cultu­ral Liai­son and Inves­ti­ga­tive Office), une cel­lule de l’Unesco spé­cia­le­ment char­gée de la ges­tion de pro­blèmes cultu­rels ne pou­vant être réso­lus par la diplo­ma­tie. Si le Clio, un joli clin d’œil à la déesse grecque muse de l’histoire, pour­rait exis­ter, l’auteur avoue que ce ser­vice est le fruit de son ima­gi­na­tion, mais que des uni­tés spé­cia­li­sées du FBI servent bien à retrou­ver les œuvres d’art volées.

Avec Nick, que l’on aime­rait retrou­ver tant le milieu où il évo­lue est riche de culture, le roman­cier pro­pose un héros atta­chant qui, sous l’allure d’un homme ordi­naire, pos­sède les res­sources atten­dues d’un tel personnage.

Jan Van Eyck est un per­son­nage authen­tique qui fut le peintre de cour de Phi­lippe Le Bon, un duc qui a régné pen­dant quarante-huit ans sur la Bour­gogne. C’est ce der­nier qui a livré Jeanne d’Arc aux Anglais. Par contre, il est tout à fait vrai que Van Eick mena des mis­sions d’espionnage sous cou­vert de son art.

Mais Le Com­plot Vati­can reste d’abord un thril­ler avec son lot de ten­sions, de mise en dan­ger, de sen­ti­ments exa­cer­bés comme l’ambition, la vengeance…

Steve Berry, comme à son habi­tude, fait état de faits, d’actions, dument véri­diques, de textes apo­cryphes, de per­son­nages authen­tiques, qu’il intègre dans les com­bats, les épreuves qu’il impose à ses acteurs de fic­tion pour pro­po­ser une intrigue que l’on suit avec délec­ta­tion car, en la matière, il excelle.

serge per­raud

Steve Berry, Le Com­plot Vati­can (The Omega Fac­tor), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Éléo­nore Duper­ray, Le cherche midi, coll. “Thril­lers”, juin 2022, 560 p. – 23,00 €.