Yves Ravey, Taormine

Conte d’été

Il faut se méfier du titre du nou­veau roman de Ravey. Sur­tout pour celles et ceux qu’un tel nom fait rêver ou qui connaissent le lieu.

La Sicile ici n’a rien de tou­ris­tique et retrouve par la bande un côté quasi-mafioso.

Un couple, sur le point de se sépa­rer, a décidé de s’offrir un voyage de pos­sible récon­ci­lia­tion mais cela va pro­vo­quer une union inat­ten­due. Ces odieux per­son­nages louent une voi­ture et sur un che­min de terre per­cutent un “objet” non iden­ti­fié.

Ils filent tout en déci­dant le len­de­main de cher­cher un garage à Taor­mine pour répa­rer l’aile endom­ma­gée de leur véhicule.

Ce n’est pas leur meilleure idée mais elle ini­tie un roman où tout absence d’effet devient une sub­ti­lité que Ravey caresse de fic­tion en fic­tion. Celle-ci, courte, n’est pas sa meilleure.

Néan­moins, ce thril­ler appa­rem­ment sans cou­pable, ni vic­time (enfin presque) reste un thril­ler d’un genre particulier.

Le len­de­main de l’accident, les jour­naux font état de la mort d’un enfant de migrant, pro­ba­ble­ment ren­versé par une voi­ture. Mais les deux mariée=s — l’homme en par­ti­cu­lier — cultivent un déni que, dans un pre­mier temps, Ravey fait par­ta­ger.

Très vite pour­tant, l’évidence s’impose et voici les tour­te­reaux enclins à tout pour maquiller leur crime. Le réparateur-carrossier plus vénal que d’apparence com­pré­hen­sif va modi­fier l’histoire en dépit d’un ins­pec­teur à l’affût. Néan­moins le “ren­ver­se­ment” final est des plus inattendu.s

jean-paul gavard-perret

Yves Ravey, Taor­mine, Edi­tions de Minuit, Paris, 2022, 144 p. — 16,00 €.