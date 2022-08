Scanreigh, Une figuration abstraite (exposition)

Une para­doxale “abstraction”

Dessins et cou­leurs des oeuvres de Scan­reigh détruisent les des­crip­tions objec­tives : les uns et les autres ne forment plus seule­ment des images de quelque chose mais des effluves que le réel recèle à qui sait, comme lui, le mon­trer selon des pers­pec­tives originales.

Ce tra­vail est fas­ci­nant car pein­tures et gra­phismes deviennent ce qui ser­pente dans la mémoire.

D’une cer­taine manière, l’artiste graf­fite en chambre avec pano­rama exté­rieur sur l’art des autres. L’abstraction prend dans ses expé­ri­men­ta­tions un sens par­ti­cu­lier car elle n’est pas tota­le­ment déga­gée des miasmes du réel.

En écho au Jas­per Johns de Chais­sac, le créa­teur a trouvé un lan­gage plas­tique immé­dia­te­ment iden­ti­fiable. Par­tant de docu­men­ta­tions ou sources pre­mières, il s’en dégage et les dépasse lar­ge­ment par son regard ori­gi­nal et créa­tif.

En sauts et gam­bades Scan­reigh nous arrache à la fixité de visage ou sil­houette pour nous plon­ger vers l’opacité révé­lée d’un règne énig­ma­tique qui sou­dain s’incarne.

Manière de par­ler à voix basse de nos fan­tômes fami­liers, de nos traces et reflets au bord des étangs de nos misé­rables carcasses.

jean-paul gavard-perret

Scan­reigh, Une figu­ra­tion abs­traite, Gale­rie Laurent et Laurent, Nice, du 17 sep­tembre au 3 décembre 2022.