Ida Di Pasquale, Solleone

Les échap­pées

Ida Di Pas­quale n’aime pas par­ti­cu­liè­re­ment la mer en été, sur­tout aux heures de pointe, lorsque la plage est écra­sée de flâ­neurs des rives et de cha­leur.

Devant cet état de fait et de lieux, pour échap­per à une réa­lité étouf­fante, elle ima­gine une per­cep­tion dif­fé­rente par le flou et la sur­ex­po­si­tion en une dérive ludique.

D’où une sorte de rési­lience qui oriente le réel vers un autre monde en une forme de quasi-abstraction enjouée. Les femmes et les hommes trouvent alors, comme elle l’écrit, “un empla­ce­ment spatio-temporel dif­fé­rent”.

Tout échappe à une sorte d’ “ardore” afin de se déta­cher de ce qui est.

jean-paul gavard-perret

Ida Di Pas­quale, Sol­leone, 2022, http://www.instagram.com/idadipa/