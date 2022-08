Benoît Peeters, Robbe-Grillet. L’aventure du nouveau roman & Réinventer le roman (entretiens)

Aimable régi­cide

Ingé­nieur agro­nome (comme Houel­le­becq qu’il n’aimait guère) et spé­cia­liste des mala­dies du bana­nier, Robbe-Grillet a su par la lit­té­ra­ture trou­ver un monde qu’il était le seul à pou­voir créer — aussi bien en lit­té­ra­ture comme au cinéma -, d’abord avec Resnais, à défaut d’Antonioni , puis en maître de céré­mo­nie de ce qui, jusque-là, ne se contait ni se mon­trait comme il le fit.

Animé d’une sorte de folie qui le fait étran­ger au monde, Robbe-Grillet mis au fait des camps d’extermination, arrive ensuite sur un champ ruiné pour recons­truire le monde selon un ordre qui ne tient plus par le récit tota­li­taire et dérou­lant qui pré­tend embras­ser le monde.

De retour et dès le Régi­cide, son véri­table pre­mier livre (qu’il publiera bien plus tard), celui qui n’est pas né coincé dans la lit­té­ra­ture déplace l’être et démonte le récit. Et ce, moins par (pré­ten­due) objec­ti­vité qu’hallucination, là où une fable est tou­jours cachée sous la fable première.

Chez Robbe-Grillet en effet, tout est ver­tige — par­fois sur­réa­liste — même si cela ne fut pas com­pris à l’époque. D’autant que, intel­li­gent, l’auteur a su enro­ber sa créa­tion sous une théo­rie par­fois d’autorité qui cache la vérité pro­fonde de ses livres pour en brouiller les pistes.

Géné­reux, ani­ma­teur — à côté de Jérôme Lin­don — des Edi­tions de Minuit, Robbe-Grillet fut le pro­pa­gan­diste non seule­ment de son oeuvre mais de celles et ceux de cette mai­son dans leurs dif­fé­rentes stratégies.

Benoît Pee­ters renou­velle la vision de l’auteur, montre ce que ce der­nier cachait sous ses textes “théo­riques” qui furent sou­vent des cache-fumées. Aven­tu­rier du lan­gage et du monde il en éprouve les limites sous l’égide impli­cite de Kafka en sa mise en évi­dence l’opacité du monde et le laby­rinthe des êtres.

En même temps que son essai, Benoît Pee­ters publie ses entre­tiens avec l’auteur. Ils témoignent de l’intelligence jamais incon­sé­quente d’un écri­vain qui ne se paie jamais de mots et pour pré­ci­ser par­fois ce qui fait son tra­vail : “les élé­ments en trop et les élé­ments en moins sont extrê­me­ment impor­tants dans mon œuvre” écrit-il non pour fer­mer la ques­tion mais la lais­ser ouverte.

jean-paul gavard-perret

Benoît Pee­ters,

– Robbe-Grillet. L’aventure du nou­veau roman, Flam­ma­rion, Paris, 2022, 430 p. — 22,90 €.,

– Réin­ven­ter le roman (entre­tiens), Champs Essais — Flam­ma­rion, sep­tembre 2022, 318 p.- 12,00 €.