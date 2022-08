Anne Slacik & Christian Viguié, Couleurs

Quand les cou­leurs épousent les mots

Dans une col­lec­tion qui pro­pose de rap­pro­cher les rives de la pein­ture, du des­sin et de la poé­sie, Anne Sla­cik et Chris­tian Viguier font naître dans les gestes des deux acteurs la force de la cou­leur et des mots.

De l’oeuvre plas­tique naîssent le texte et un sens là où les formes ont besoin d’autres formes pour que le regar­deur perde ses mots et le lec­teur ses images.

Les cou­leurs changent là où les mots disent un cer­tain silence. Il per­met d’aller jusqu’au bout “mais de quoi ?”, demande le poète.

La réponse est simple : “se mêler de ce qui ne me regarde pas” et qui per­met au dis­cours de se poursuivre.

Et tout est fait pour encer­cler le silence ou au moins le trom­per dans les “pay­sages” en mou­ve­ments, et oscil­la­tions per­ma­nentes que crée Anne Slacik.

jean-paul gavard-perret

Anne Sla­cik, Chris­tian Viguié, Cou­leurs, 2rives, Les Lieux Dits Edi­tions, non paginé - 20,00 €.