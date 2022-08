Aaron Schuman, Sonata

Le voyage en Italie

S’ins­pi­rant du Voyage ita­lien de Goethe, Schu­man pour­suit et étu­die ce que Goethe a décrit comme des “impres­sions de sens”.

Les images qui en résultent sont curieuses, intri­gantes, et envoû­tantes, trans­met­tant la sen­si­bi­lité d’un étran­ger aux détails, aux bizar­re­ries et aux mystères.

Tout au long de la Sonata, Schu­man nous invite à explo­rer une Ita­lie impré­gnée de l’euphorie et de la ter­reur, de l’harmonie et de la dis­so­nance de son héri­tage cultu­rel et his­to­rique.

En met­tant ses pou­voirs d’observation à l’épreuve, il trouve dans les fis­sures d’un mur, une col­lec­tion de livres, les frag­ments d’une sta­tue, des anfrac­tuo­si­tés qui effacent nos habi­tuelles façon de regarder.

Les réponses du pho­to­graphe sont des images presque inter­ro­ga­tives. Chaque fois résonne quelque part l’imaginaire de cha­cun.

C’est au regar­deur d’ inter­pré­ter ce qu’il voit tout en se deman­dant pour­quoi Schu­man a décidé de pho­to­gra­phier ce détail par­ti­cu­lier et pas un autre.

jean-paul gavard-perret

Aaron Schu­man, Sonata, Mack, Londres, 2022 — 35,00 €.