Lucebert, Tout est dans le monde

Soleil rouge

De son vrai nom Luber­tus Jaco­bus Swaans­wijk, Luce­bert est né en 1924 à Amster­dam, aux Pays-Bas.

Pas­sionné très tôt par l’art et la lit­té­ra­ture, il doit assis­ter son père, peintre en bâti­ment de pro­fes­sion, pour sub­ve­nir aux besoins de la famille. Il est admis à 15 ans à l’Institut des arts et métiers d’Amsterdam où il découvre Dada et le Sur­réa­lisme, mais son père lui impose de ces­ser ses études.



Luce­bert entame alors une vie errante, des­sine et à écrit. Il déve­loppe une poé­sie expé­ri­men­tale faite d’un mixage d’images poly­sé­miques.

Il reven­dique l’improvisation, la spon­ta­néité la liberté totale qui fondent une révo­lu­tion dans la poé­sie néer­lan­daise qu’il trans­forme avec les poètes expé­ri­men­taux du “Mou­ve­ment de 50″ dont il devient la figure de proue.

Il crée une langue nou­velle pour s’opposer aux dis­cours et invente ce qu’il appelle la langue “anal­pha­bé­tique”. Proche des peintres Karel Appel, Cor­neille, il par­ti­cipe à la pre­mière expo­si­tion du groupe CoBrA et publie son pre­mier livre de poé­sie en 1951.

Il fait paraître de nom­breux recueils tout au long des années 50, avant de se consa­crer plus inten­sé­ment au des­sin et à la pein­ture dans les décen­nies sui­vantes. Ber­tolt Brecht le pousse à venir en Alle­magne, l’académie des Beaux-Arts de Ber­lin lui octroie une bourse et le Ste­de­lijk Museum d’Amsterdam lui consacre une pre­mière grande expo­si­tion en 1959.

Son œuvre pic­tu­rale, qui reven­dique la même éman­ci­pa­tion que celle de ses poèmes, est peu­plée de per­son­nages gro­tesques et de créa­tures fan­tas­tiques ins­pi­rées de des­sins d’enfants, entre naï­veté, jouis­sance colo­rée et car­na­val tra­gique de la mons­truo­sité humaine.

Son œuvre poé­tique fait l’objet d’anthologies depuis les années 1960 et elle est tra­duite dans de nom­breuses langues à tra­vers le monde. Elle est le signe d’une révolte constante contre la condi­tion humaine telle qu’elle est.

jean-paul gavard-perret

Luce­bert, Tout est dans le monde — Antho­lo­gie poé­tique et des­sins de l’auteur, tra­duit du néer­lan­dais par Kim Andringa & Daniel Cunin, Edi­tions Unes, août 2022, 224 p. - 25,00 €.