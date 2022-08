Xavier Boissel, Sommeil de cendres

Trois clan­des­ti­ni­tés, trois destins

Sur fonds de ces tra­fics de drogues qui s’implantent dura­ble­ment en France, de fac­tions poli­tiques et mafieuses, le roman­cier détaille le par­cours d’une jeune femme aven­tu­reuse à la fin des années 1960 et le début des années 1970.

Il la fait voya­ger dans des mou­vances, des nébu­leuses entre kib­boutz du Néguev et effer­ves­cence de mai 68 à Paris, des grou­pus­cules gau­chistes aux orga­ni­sa­tions ter­ro­ristes comme Sep­tembre noir, des réseaux de drogues aux cercles de jeux… Cor­rup­tion, magouilles, pré­va­ri­ca­tions, vio­lences diverses rythment le quo­ti­dien de ces années.

Le récit débute en jan­vier 1974 quand Michel Eper­lan, un offi­cier de la bri­gade cri­mi­nelle de la police judi­ciaire pari­sienne se rend sur l’échangeur de la porte de Bagno­let où un cadavre a été retrouvé. Il découvre un homme jeune sans doute tor­turé avant d’être tué.

Dans un train en direc­tion de Mar­seille, une jeune femme repense aux moments dra­ma­tiques qu’elle vient de vivre. Elle a, de manière ins­tinc­tive, enchaîné les coups qu’elle avait appris pen­dant son ser­vice mili­taire pour se débar­ras­ser des deux tueurs, lais­sant son ami Ghis­lain der­rière elle. Elle ne vou­lait pas mou­rir.

Müll, un ancien du 1er régi­ment étran­ger de para­chu­tistes, est au Maroc pour prendre en charge une car­gai­son de mar­chan­dises à la place de Cha­ra­cin, dis­paru dans la nature.

Eper­lan est revenu sur les lieux sans trou­ver d’indices signi­fi­ca­tifs. Le cadavre est vite iden­ti­fié. Il s’agit de Ghis­lain Breuil-Martel, un fils de famille qui a déjà eu maille à par­tir avec la jus­tice comme mili­tant maoïste. Celui-ci s’est trouvé entraîné dans une sombre his­toire qui explique la fuite de cette jeune femme qui se réfu­gie dans les Cévennes ardé­choises où elle mène une vie soli­taire sous une épée de Damo­clès.

Les tra­fi­quants veulent récu­pé­rer l’argent qu’elle et Ghis­lain ont volé… Eper­lan veut bou­cler son enquête.

Trois per­son­nages prin­ci­paux occupent la scène. Une jeune femme énig­ma­tique qui a fait main basse sur une petite for­tune et qui compte bien la gar­der pour elle mal­gré les risques qu’elle encoure. Un flic désa­busé, un homme qui a fait la guerre de Corée, qui en est revenu avec quelques mor­ceaux de fer dans sa chair et beau­coup de mélan­co­lie. Un ancien de l’armée passé au Ser­vice d’Action Civique, struc­ture qui par­ti­cipe acti­ve­ment à intro­duire des drogues.

Entre ce flic qui a raté sa vie, il est en ins­tance de divorce, et cette Alba/Mélanie, se nouent des rela­tions étranges quand il la piste, puis pen­dant les quelques jours où ils devront cohabiter.

Xavier Bois­sel recons­ti­tue nombre de faits, de situa­tions de cette époque autour de ce fameux SAC, cette offi­cine paral­lèle du géné­ral de Gaulle. Il res­ti­tue l’atmosphère et livre, à tra­vers les par­cours de ses pro­ta­go­nistes, de nom­breuses réflexions sur l’état de la société, réflexions qui s’appliquent par­fai­te­ment aujourd’hui étant donné que la nature humaine n’évolue pas vrai­ment.

Pour ceux qui aiment la nature, son récit sur l’ambiance hiver­nale dans un coin isolé des Cévennes donne envie de vivre de tels moments.

Avec une base his­to­rique très solide, Xavier Bois­sel croise, dans la France des années 1970, trois des­tins dans une intrigue au cor­deau, por­tée par des per­son­nages brillam­ment construits.

serge per­raud

Xavier Bois­sel, Som­meil de cendres, Édi­tions 10/18, coll. “Polar”, juin 2022, 288 p. — 14,90 €.