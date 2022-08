Iegor Gran, Le Journal d’Alix

Vita­lisme

Rien de plus réjouis­sant et sub­ver­sif que Le Jour­nal d’Alix de Iegor Gran.

Dési­reux de tenir son jour­nal, le per­son­nage ouvre en met­tant la barre très haut : “je veux man­ger cru un homme”.

Une telle écri­vante devient le paran­gon de ce que Gran nomme une “sorte de fémi­nisme radi­cal qui aurait poussé les limites du fémi­nisme jusqu’à cet acte abso­lu­ment incon­ce­vable qui est la dimi­nu­tion du patriar­cat par sa consom­ma­tion”.

Le ton est donné et la fic­tion devient explo­sive au moment où la forme du jour­nal intime per­met d’explorer ce que le per­son­nage d’Alix a de plus secret pour se moquer des lan­gages impo­sés d’en haut et des ver­tus de même provenance.

L’auteure brise les tabous en par­lant à la place d’une femme. La tren­taine, seule, elle regarde des séries sur Arte en atten­dant d’arriver à ses fins. Son andro­pha­gie qui paraît certes agres­sive est aussi une manière d’explorer une envie que per­sonne n’ose avouer — que l’on soit le per­son­nage, son auteur voire lec­trices et lec­teurs.

En 120 cha­pitres — ponc­tué cha­cun en final d’un “jeu” (Q.C.M.) que pose la nar­ra­trice avec une fausse inno­cence — ‚l’absurdité non de la dia­riste mais du monde éclate.

Et si la grande affaire est la manière de man­ger son patron, un amour pour une nou­velle arri­vée dans l’entreprise n’a rien de super­fé­ta­toire.

Deux faims se super­posent mais pas du même tabac.

L’auteure en pro­fite aussi pour se moquer des ate­liers d’écriture et leurs conseils. Chez elle, ils deviennent à double jeu entente eu égard à son désir pre­mier sans qu’elle ait beau­coup à se creu­ser la tête.

Mais le livre reste une sorte d’appel à une liberté agres­sive là où le consen­sus devient le sang qu’on suce. Dès lors, le rire sans la moindre cen­sure muscle l’âme jusqu’aux abdominaux.

jean-paul gavard-perret

Iegor Gran, Le Jour­nal d’Alix, édi­tions POL, Paris, août 2022, 272 p. — 19, 00 €.