Ghislain Gilberti, L’Évangile de la colère

Et quelques pas de danse avec la mort

L’intrigue se déve­loppe autour d’une belle série de meurtres qui semblent liés d’une étrange façon. Les enquê­teurs ont du mal à trou­ver le fil rouge (sang) qui guide le tueur. Cepen­dant, celui-ci agit selon une métho­do­lo­gie cohé­rente pour un but qui lui est per­son­nel.

Il fau­dra donc toute la pers­pi­ca­cité du groupe des poli­ciers pour déchif­frer ces élé­ments. Mais le roman­cier, jouant avec les nerfs de ses per­son­nages et avec ceux de ses lec­teurs, mul­ti­plie les pistes et les possibilités.

À Aulnay-sous-Bois, deux poli­ciers arrivent vers un squat pour appré­hen­der un sus­pect. Près de l’entrée, un SDF vrille son regard sur celui du jeune agent, l’enjoignant à ne pas entrer. Son col­lègue passe la porte, la fusillade éclate. Il est blessé. Le SDF s’empare de l’arme du jeune agent et tue sys­té­ma­ti­que­ment les dix dea­lers qui occu­paient les lieux. Parce qu’il faut sau­ver l’agent blessé, Seth Khol laisse décou­vrir son iden­tité. Il est com­man­dant aux Stups, sur­nommé le Zombie.

Son retour dans la police après sa longue dis­pa­ri­tion et une cure de dés­in­toxi­ca­tion secoue la hié­rar­chie. Il est connu pour être bor­der­line, sujet à des déra­pages sau­vages. Parce qu’il veut res­ter flic de ter­rain, on lui confie la direc­tion d’un groupe à la Bri­gade cri­mi­nelle du SRPJ de Ver­sailles. Son arri­vée sus­cite quelques inquié­tudes, sur­tout pour la capi­taine Céline Fau­vel qui vivait une belle col­la­bo­ra­tion avec Paul Bap­tista qui prend la tête de la Bri­gade, rem­placé par Kohl.

La dis­pa­ri­tion de Gabin, six ans, et la décou­verte de son corps exsangue mobi­lise très vite son équipe. Les rares témoi­gnages et les indices laissent sup­po­ser un homme grand comme suspect.

Un agri­cul­teur est retrouvé enterré vivant, l’index pointé sur le ciel. Des indices lient ces deux meurtres. Un anti­quaire meurt écrasé par ses meubles. L’équipe a fort à faire car rien ne relie ces vic­times entre elles. Et les morts s’accumulent…

Pour Seth, il faut aussi gérer son quo­ti­dien car il est une menace pour un groupe de poli­ciers qui, dans une situa­tion périlleuse, ont dû faire sou­mis­sion à la pègre. Ils veulent empê­cher le Zom­bie de par­ler pour gar­der leurs postes…

Pour ce roman, Ghis­lain Gil­berti conçoit une gale­rie de pro­ta­go­nistes struc­tu­rée autour de Seth Khol. Il retient ce héros sin­gu­lier qui porte en lui une rage, une colère qui l’ont amené à se détruire tout en conser­vant son ins­tinct de flic des Stups. Les causes sont dévoi­lées dans le livre. Il a un passé de sol­dat dans l’infanterie de com­bat, ayant com­battu au Kosovo et en Afgha­nis­tan.

Il est entouré par Paul Bap­tista qui a pris la tête de la Bri­gade cri­mi­nelle et secondé par Céline, une capi­taine maî­tri­sant psy­cho­lo­gie et vic­ti­mo­lo­gie. Une autre actrice impor­tante de l’histoire est Asia Bap­tista, la sœur de Paul, coor­don­na­trice géné­rale des dif­fé­rents groupes de Police Tech­nique et Scien­ti­fique de Ver­sailles, une femme de carac­tère qui joue un rôle essen­tiel pout le dénoue­ment de l’intrigue et la fin de la traque.

Toute­fois, en intro­duc­tion, l’auteur pré­cise qu’il ne sou­hai­tait pas reprendre, pour ce roman, des per­son­nages récur­rents. Mais ceux-ci, ayant sou­vent une vie propre, peuvent s’imposer. C’est le cas d’une com­mis­saire. Et sa situa­tion ouvre sans doute vers un nou­veau livre qui augure de bons moments de lec­ture.

Le récit s’appuie sur de nom­breuses réfé­rences tant lit­té­raires, cultu­relles que musi­cales. Il cite ainsi Giger, le créa­teur d’Alien. Il met en scène les Simu­lacres de la Mort d’Holbein-le-Jeune et le fana­tisme religieux.

Avec ce roman, Ghis­lain Gil­berti pro­pose une intrigue solide, retorse, d’une déli­cieuse com­plexité qui pousse à tour­ner quelques pages de plus encore et encore.

Un thril­ler addictif !

serge per­raud

Ghis­lain Gil­berti, L’Évangile de la colère, Hugo, coll. “Thril­ler”, avril 2022, 576 p. – 19,95 €.