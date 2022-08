Albano Guatti, Unanimated

Fondus enchaî­nés

Le livre Una­ni­ma­ted a été conçu de 2003 à 2020. Créé pour Peter Weier­mair, qui l’avait publié en 2015, le Flo­ren­tin l’a pour­suivi et l’a repu­blié com­plété sous forme vir­tuelle sur son site web de livres concep­tuels.

L’idée de départ était de déve­lop­per une recherche sur l’abstraction géo­mé­trique en vue de for­ma­li­ser le mou­ve­ment. Les sujets pou­vaient être des objets dis­pa­rates. Par la tech­nique du flou qui demande des mou­ve­ments com­plexes et pré­cis, le pho­to­graphe les trans­forme jusqu’à obte­nir une com­po­si­tion abs­traite ambiguë.

La pho­to­gra­phie numé­rique lui a donné la pos­si­bi­lité de prendre beau­coup plus de pho­tos et de voir le résul­tat ins­tan­ta­né­ment.

Pour obte­nir un effet de flou, l’ouverture du dia­phragme est presque sans impor­tance, mais la vitesse d’obturation est fon­da­men­tale : “il faut la régler entre 1/2 et 1/15 de seconde. C’est une condi­tion indis­pen­sable et, par consé­quent, cela m’a obligé à pho­to­gra­phier dans des condi­tions d’éclairage pré­caires. À ce moment-là, pen­dant cette frac­tion de seconde pen­dant laquelle l’obturateur reste ouvert, il y a deux phases insé­pa­ra­ble­ment proches”, écrit-il.

Dans ce genre de pho­to­gra­phies, il n’existe que très peu de place pour l’aléatoire et le geste doit res­ter par­fait. Tout cela semble en contra­dic­tion totale avec les règles d’or de la pho­to­gra­phie. Néan­moins, même avec un appa­reil photo de poche bon mar­ché, l’intentionnalité est pos­sible et pos­sède du sens.

Ajou­tons qu’un tel ouvrage a été conçu comme un livre et non comme une col­lec­tion d’œuvres pho­to­gra­phiques à accro­cher aux murs.

jean-paul gavard-perret

Albano Guatti, Una­ni­ma­ted, All Saints Press, 2022, puis https://www.albanoguatticonceptualbooks.com.