Yannick Haenel, Le Trésorier-payeur (Rentrée littéraire 2022)

Faire sau­ter la banque

Roman­cier aussi facé­tieux que sérieux, Yan­nick Hae­nel ins­truit une his­toire par­ti­cu­lière : celle d’un ban­quier qui veut tout dépen­ser mais pas n’importe comment.

D’abord étu­diant en phi­lo­so­phie, le héros arrête la phi­lo­so­phie pour s’inscrire dans une école de com­merce. Le voici nommé à Béthune, dans la suc­cur­sale de la Banque de France — banque il est vrai assez par­ti­cu­lière dont le pro­fit n’est pas le pre­mier souci.

Dans ce nord, le néo­li­bé­ra­lisme a ins­tallé un pay­sage de crise. Il y eut d’abord les fer­me­tures des mines qui en annon­cèrent bien d’autres…

Et dans ce pay­sage ravagé, la vie du Trésorier-payeur va deve­nir une aven­ture. Sou­tenu par le direc­teur de la banque, il défend les sur­en­det­tés mais — et ce n’est pas mince — découvre le ver­tige de l’amour et sur­tout du sexe avec une libraire rim­bal­dienne.

Il ne s’arrête tou­te­fois pas en si bon che­min : il rejoint la confré­rie des Cha­ri­tables, par­ti­cipe à Emmaüs et ren­contre la femme idéale en une den­tiste qui a bien du mordant.

Le roman­cier devient ainsi un auteur engagé d’un genre par­ti­cu­lier. Il prouve que l’on peut-être une sorte d’anarchiste tout en res­tant ban­quier pour que ne cesse une res­pi­ra­tion cer­taine. Il prouve avec verve et humour com­ment arti­cu­ler ce qui parait incomp­table.

L’empathie et l’érotisme per­mettent de faire avec un monde a priori réservé au cal­cul. D’autres les rem­placent pour un cer­tain bien de la com­mu­nauté comme de la lit­té­ra­ture. Dans le genre, c’est plus que bien.

jean-paul gavard-perret

Yan­nick Hae­nel, Le Trésorier-payeur, Gal­li­mard, collec­tion L’Infini, 18-08-2022, 432 p. — 21,00 €.