Gabriele Basilico, Non recensiti

Magique

En 1976, Gabriele Basi­lico, diplômé depuis trois ans, hésite sur sa car­rière : être pho­to­graphe, sim­ple­ment prendre des pho­tos ou deve­nir archi­tecte.

Il monte un pro­jet sur ce sujet, et à ce pro­pose col­la­bore au tour­nage du film Pro­le­ta­riato gio­va­nile, pour la Bien­nale d’architecture.

Il aime pho­to­gra­phier le Milan péri­phé­rique et accepte les com­mandes pro­fes­sion­nelles. Il se retrouve à Rimini pour réa­li­ser un pro­jet sur le Grand Hôtel et ren­contre des artistes se pro­dui­sant sous le nom de Lady Godiva dans une dis­co­thèque voi­sine.

C’est le début d’un pro­jet qui reste long­temps lettre morte avant qu’il reprenne l’idée en ses pho­tos dans des théâtres de revue et des strip-teases.

Basi­lico suit les spec­tacles et leur back-stage avec un autre pho­to­graphe, Cesare Moli­nari, avec ingé­nio­sité, com­pli­cité et empa­thie. Il crée la maquette d’un livre avec lui, Pop Sex, qui ne sera pas publié puis oublié. Les villes et les métro­poles seront alors son unique champ de pré­oc­cu­pa­tion.

Vingt ans passent et diverses per­sonnes ont demandé où avait abouti tout ce tra­vail sur le théâtre de revue, mais il était introu­vable. L’auteur fait alors savoir que si jamais l’ouvrage refai­sait sur­face, il aime­rait le publier. Lors du pre­mier confi­ne­ment Covid, la maquette de ce “non recen­siti” est retrouvé. Et le pho­to­graphe retrouve les tirages ori­gi­naux, effec­tue toutes les numé­ri­sa­tions néces­saires pour consti­tuer le contenu de ce livre.

Cela devient l’histoire d’un micro­cosme cap­turé par un jeune pho­to­graphe, proche de l’esthétique du pho­to­jour­na­lisme, qui sou­ligne les dif­fé­rences entre réa­lité et fic­tion, entre vérité et men­songe, l’improbable et le probable.

jean-paul gavard-perret

Gabriele Basi­lico, Non recen­siti, Hum­boldt Books, 2021, 112 p.