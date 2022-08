Olivero Toscani, Professione fotografo (exposition)

Situa­tion­nisme publicitaire

Oliviero Tos­cani a su bri­ser bien des moules de la pho­to­gra­phie et de la morale.

Et pour son 80e anni­ver­saire, la muni­ci­pa­lité de Milan célèbre l’homme et son oeuvre à tra­vers 800 pho­to­gra­phies du provocateur.

Il a tou­jours uti­lisé le sup­port publi­ci­taire sans mon­trer le pro­duit, per­met­tant à ses cli­chés de deve­nir un moyen et jamais une fin.

Se retrouvent ses célèbres affiches pour “Jesus Jeans” ( “Bacio tra prete e suora” et “Tre Cuori”), ainsi que des images de mode ( avec Donna Jor­dan à Clau­dia Schif­fer et Monica Bel­lucci), et de sa période de sa for­ma­tion à la Kunst­ge­wer­bes­chule de Zurich.

Il y a aussi des por­traits de per­son­na­li­tés comme Mick Jag­ger, Lou Reed, Car­melo Bene, Fede­rico Fel­lini.

L’exposition per­met de décou­vrir une sélec­tion du pro­jet “Human Race”, pour lequel Oli­viero Tos­cani a visité des cen­taines d’endroits pour sai­sir les dif­fé­rences mor­pho­lo­giques et sociales de l’humanité

Toscani a incité l’affrontement du racisme, de la peine de mort, du sida, de la guerre et de l’anorexie. Et c’est avec ses cam­pagnes pour Benet­ton qu’il est devenu un pho­to­graphe emblé­ma­tique tout en créant l’identité et la stra­té­gie de com­mu­ni­ca­tion de Uni­ted Colors of Benet­ton qui est deve­nue grâce à lui l’une des marques les plus connues au monde.

Ce fai­sant, le pho­to­graphe a uti­lisé la publi­cité pour trai­ter en situa­tion­niste des ques­tions graves et urgentes.

jean-paul gavard-perret

Oli­vero Tos­cani, Pro­fes­sione foto­grafo, Palazzo Reale, Milan, du 24 juin au 25 sep­tembre 2022.