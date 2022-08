Jacques Cauda, La chambre bleu turquin

Ulysse ne devrait pas être ici

Dans le le n° 3 (été 2022) de I Vaga­bondi, l’ensemble consti­tué d’un texte et de pein­tures de Jacques Cauda donne à cette revue de créa­tions des deux rives de la médi­ter­ra­née une puis­sance allé­go­rique, poé­tique, sexuelle.

Dans cette ver­sion de l’Odys­sée, ce n’est plus Ulysse qui tient le beau rôle mais Péné­lope. Le pre­mier est réduit à un per­son­nage falot. De retour chez lui, il reste arro­gant, macho, propre à don­ner des ordres mais les jeux sont faits.

Cela pour­rait sem­bler la preuve que, lorsqu’il rentre, Péné­lope n’a plus qu’à se sou­mettre à ce “fan­tôme aux joues maigres”. Mais avant son retour elle ne s’est pas conten­tée de filer la laine.

Elle aura savouré l’haleine des hommes dont le jaloux crai­gnait la pré­sence cha­fouine et vio­leuse près de sa belle, mais aussi de sa garde du corps qui, plus qu’une autre, aura par­fai­te­ment mérité ce nom.

A choi­sir et au retour de son amant elle aurait opté pour la vieille. Bonne fille tou­te­fois, elle attire le mari décati jusqu’à sa chambre. Mais l’irréparable aura été com­mis et dans ce lit “au ciel bleu tur­quin” bien d’autres ver­tiges d’amour auront été com­mis.

Les des­sins peints de Cauda en donnent un aperçu des plus dro­la­tiques et rameutent un cer­tain pré­sent dans le passé. S’y découvre Péné­lope, sa com­pagne et quelques por­traits — pas for­cé­ment affrio­lants quoique bien mem­brés — de ceux qui auront honoré Péné­lope. A savoir les types qui dan­sèrent nuits et jours sous ses fenêtres et l’auront bai­gnée “sans le vin du jouir”.

Que deman­der de plus ?

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, “La chambre bleu tur­quin”, I Vaga­bondi n° 3, Edi­tion du Scu­dio, Alata, 2022, 154 p. — 15,00 €.