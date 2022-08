Paul Doherty, La dernière ombre

Face à de san­gui­naires mercenaires…

Cette série de romans his­to­riques se déroule pen­dant la guerre des Deux-Roses et met en vedette Mar­ga­ret Beau­fort, mère du futur roi Henri VII et matriarche de la dynas­tie des Tudor. Pour l’heure, elle doit lut­ter contre la tra­hi­son et une horde de bar­bares.

Les Beau­fort et leurs alliés ont été déci­més à la bataille de Tew­kes­bury. Le fils de Mar­ga­ret, Henri, le seul vrai pré­ten­dant au trône, est réfu­gié en Bre­tagne. La com­tesse cherche à res­tau­rer l’honneur de la famille et la gloire de la mai­son Lancastre.

Une escouade de la Gar­duna a quitté Tolède pour l’Angleterre. Cette ter­rible légion de spa­das­sins sème la ter­reur et la mort et voue une hos­ti­lité pro­fonde à la royauté fran­çaise et à la mai­son des Valois.

Mar­ga­ret est très iso­lée, ne pou­vant se fier qu’à deux fidèles parmi les fidèles, Chris­to­pher Urs­wicke, clerc de la chan­cel­le­rie et Regi­nald Bray, son inten­dant.

Elle et ses proches sont guet­tés par une infi­nité de périls. Ainsi son beau-frère, sir John Staf­ford, au châ­teau de Woking où il logeait avec son méde­cin et un che­va­lier, a été menacé par une volée de flèches enflam­mées. Des cadavres d’animaux ont été semés tout autour de leur demeure. Ils ont sur­vécu à une embus­cade. Puis deux de leurs che­vaux sont morts pris dans des pièges.

De retour à Londres, chez Mar­ga­ret, c’est la demeure de celle-ci qui est la cible de nou­velles volées de flèches. Des pam­phlets accu­sant la com­tesse des pires ava­nies sont pla­car­dés dans des lieux stra­té­giques. Chris­to­pher échappe de peu à un tra­que­nard quand Régi­nald est sauvé d’une mort cer­taine par un secours inat­tendu.

Un Fran­çais vou­lant par­ler à la com­tesse est retrouvé empoi­sonné dans le petit salon où il patien­tait alors que la pièce était fer­mée de l’extérieur et de l’intérieur.

La situa­tion est si cri­tique que Mar­ga­ret, pous­sée par son beau-frère, pense se réfu­gier en Bour­gogne pour échap­per aux com­plots qui la menacent. Qui s’acharne ainsi à sa perte ? Mal­gré le dan­ger ses deux fidèles enquêtent…

Si dans les deux pré­cé­dents volets de la saga, Paul Doherty ne ména­geait pas son héroïne, dans ce tome, il ajoute un étage aux pro­vo­ca­tions qu’elle endure. Il met en scène un com­plot orches­tré de façon magni­fique, s’appuyant sur des don­nées his­to­riques authen­tiques, des évé­ne­ments réels.

Entre en scène la Gar­duna, une légion de mer­ce­naires espa­gnols qui, dans le roman, ne font pas de quar­tiers, mul­ti­pliant les meurtres. Face à elle, outre Chris­to­pher Urs­wicke et Regi­nald Bray, le roman­cier place les Luci­feri, un réseau ini­tié par le Cabi­net noir de la cou­ronne royale de France pour contrer les actions de ces assassins.

On retrouve, bien sûr, les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes déjà croi­sés dans les deux pré­cé­dents tomes à savoir son inten­dant et son clerc. Ce der­nier est le fils de Tho­mas Urs­wicke, Grand Juge de Londres. Il le décrit ainsi, ce qui donne une belle image du per­son­nage : “… cet homme figu­rait parmi les plus grands scé­lé­rats de Londres : un menteur-né, un cou­reur de jupons, un débau­ché qui avait poussé sa mère ado­rée dans la tombe, un escroc capable de vendre père et mère.”

Enche­vê­trant intrigues his­to­riques, et dieu sait s’il y a matière dans le genre, avec des péri­pé­ties de type poli­cier, Paul Doherty donne un roman dense et riche.

Une série addic­tive tant pour la rela­tion de la guerre pour le pou­voir, la res­ti­tu­tion de l’atmosphère de l’époque que pour la sub­ti­lité de l’intrigue.

serge per­raud

Paul Doherty, La der­nière ombre (Dark Queen Wat­ching), tra­duit de l’anglais par Eli­sa­beth Kern, Édi­tions 10/18, coll. “Polar”, juin 2022, 342 p. – 15,90 €.