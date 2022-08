Laurent Margantin, Erres, Le premier couloir & Fragments australiens

Erres et errances

La, ou plu­tôt les réso­lu­tions de Mar­gan­tin résistent à ses doutes.

Sa poé­sie est là pour tami­ser des gra­vats dans ce qu’il y a à frag­men­ter plus qu’à décons­truire (verbe com­mode et tuberculeux).

Son recueil Erres, par son nom même, sug­gère un foi­son­ne­ment. Existent bien sûr l’errance mais aussi plu­sieurs autres défi­ni­tions. Nous sui­vons l’auteur dans ses déam­bu­la­tions au coeur du silence, des forêts dont la poé­sie épouse les formes jusqu’à, pour sug­gé­rer le pre­mier, s’éparpiller, se perdre tout en y recon­nais­sant un che­min.

Ils mènent vers ce dedans “inconnu à soi-même / un point de l’esprit” au sein d’une étreinte aussi psy­chique que géo­gra­phique pour “éclai­rer le pré­sent / qui manque quel­que­fois de clarté / où demeurer”.

Le pre­mier cou­loir et Frag­ments aus­tra­liens mènent vers d’autres che­mins plus cruels. Pour preuve et dans le pre­mier de ces textes, un maître sadique “pour com­men­cer la jour­née nous fait crier le chant du pre­mier cou­loir dont le refrain est béton­ner béton­ner oh oh oh faut béton­ner, tout en chan­tant faut lever les bras le plus haut pos­sible tendre le corps au maxi­mum en nous dres­sant sur la pointe des pieds”.

Et le mar­tyre conti­nue, avant que “les corps se détendent retombent sur leur chaise, épui­sés par l’effort qui a duré plu­sieurs minutes, ça plu­sieurs fois par jour envi­ron une fois par heure.”

Deux dimen­sions de l’écriture prennent donc corps en de tels ouvrages qui ne peuvent lais­ser indif­fé­rents dans leurs che­mins de traverse.

jean-paul gavard-perret

Laurent Mar­gan­tin,

- Erres, Tar­mac édi­tions, 2022,

- Le pre­mier cou­loir & Frag­ments aus­tra­liens, Der­rière la Salle de bains, Rouen, 2022.